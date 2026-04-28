Η ευρωπαϊκή πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των παιδιών και των νέων στο διαδίκτυο, είναι μεταξύ των θεμάτων που έχει να πραγματευτεί -μεταξύ άλλων- η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Όπως είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριος Παπαστεργίου, στο πλαίσιο ακρόασης της νέας ηγεσίας της ΕΕΤΤ από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, «η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει οριστεί ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας για τα θέματα του DSA, της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, πάνω στην οποία βασίζεται και η πρωτοβουλία μας για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά κάτω των 15 ετών».

Παρουσιάζοντας τους προτεινόμενους Δημήτρη Βαρουτά, Σωτήρη Μαρκάτο και Αντώνη Κάργα, για τον διορισμό τους στις θέσεις του προέδρου και των δύο αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ, αντιστοίχως, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στα θέματα τα οποία σήμερα είναι ανοιχτά στην Επιτροπή:

Η δημόσια διαβούλευση για τις ζώνες των 900 και 1.800 MHz με παράταση έως στις 7 Μαΐου, ενόψει της χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος.

Η επικαιροποίηση των τελών χρήσης του ραδιοφάσματος καθώς και των νέων τιμών χονδρικής για την αγορά της ευρυζωνικότητας.

Η αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων κινητής, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η αναμόρφωση του φάσματος για τα Σώματα Ασφαλείας: «Την επόμενη μέρα μετά το ΤΕΤΡΑ και τις ασφαλείς επικοινωνίες, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, του οποίου η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί και συγκέντρωσε πάνω από 70 σχόλια, προκειμένου να βγάλουμε ένα έργο το οποίο θα μας πάει στην επόμενη δεκαετία» σημείωσε ο υπουργός.

Τα θέματα των ταχυδρομείων και της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, «κάτι για το οποίο έχουμε συζητήσει σε παλιότερες συναντήσεις και συζητήσεις, κυρίως, συσχετιζόμενο με την τύχη των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Μεταφορά και εφαρμογή του Digital Network Act, του DNA, «που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Γενάρη 2026 και ενοποιεί και αντικαθιστά τον προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κανονισμό».

Η προετοιμασία για το EU Space Act, «πρόταση που θα πρέπει να έχει κατατεθεί το επόμενο διάστημα».

Η προετοιμασία για το EU Delivery Act, επίσης πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ’26.

Για τα τρία προτεινόμενα πρόσωπα, που «έχουν εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων θεμάτων», ο κ. Παπαστεργίου τόνισε: «Εισηγούμαστε:

Για τη θέση του προέδρου, τον Δημήτρη Βαρουτά, ο οποίος δεν είναι καινούριος στην ΕΕΤΤ, είχε θητεύσει ως αντιπρόεδρος για περίπου δύο θητείες, δεν ήταν πλήρεις, με πολύ μεγάλη ρυθμιστική και θεσμική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει και αναπληρωτής αντιπρόεδρος και μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών από το 2007 έως το 2016, με πολύ καλή γνώση και πάνω από 120 δημοσιεύσεις για τον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της ευρυζωνικότητας, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και με πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα, σαν και αυτά τα οποία ανέφερα νωρίτερα ήδη.

Για τη θέση του αντιπροέδρου των Τηλεπικοινωνιών, προτείνουμε τον Άκη Μαρκάτο, που είναι φυσικός με μεταπτυχιακό Modern Applied Optics από το University του Reading και εκείνος με πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή και εθνική, και θα το αναφέρω με αυτήν τη σειρά, θεσμική και ρυθμιστική εμπειρία για τα θέματα των τηλεπικοινωνιών και,

για την θέση του αντιπροέδρου των Ταχυδρομείων, τον Αντώνιο Κάργα, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πεδίο της Οικονομικής Θεωρίας και Ρυθμιστικών Θεμάτων, με σπουδές σε Οικονομικά, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και πολύ μεγάλη εμπειρία θεσμικής και ρυθμιστικής σε φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα».

Καταλήγοντας, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι οι προτεινόμενοι έρχονται να βοηθήσουν και να συνεχίσουν το πολύ σημαντικό έργο, το οποίο έχει επιτελέσει η ΕΕΤΤ όλα αυτά τα χρόνια, σε μία περίοδο που το θέμα ενός φυσικού, εθνικού πόρου, όπως το φάσμα, είναι πολύ κρίσιμο, όπως βέβαια, επίσης, και η εξάπλωση και η ρύθμιση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών.