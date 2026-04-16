Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Δ. Χούπη, και τον Αρχηγό ΓΕΣ, Γ. Κωστίδη, επισκέφθηκε την Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου στην Πρίστινα. Στην KFOR τον υποδέχθηκε ο διοικητής O. Ulutas. Ο υπουργός τόνισε πως η ελληνική παρουσία διασφαλίζει ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα, στοιχεία κρίσιμα για την «Ατζέντα της Θεσσαλονίκης». Η προσφορά των στελεχών κρίνεται απαραίτητη για την ηρεμία και την ευρωπαϊκή προοπτική της ευρύτερης περιοχής.



Κατά την υποδοχή επισημάνθηκε ο επαγγελματισμός και η εξαιρετική συνεισφορά της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ) στην αποστολή και το έργο της KFOR. Μετά τη συνάντηση με τον διοικητή της KFOR o κ. Δένδιας μετέβη στον χώρο συγκέντρωσης προσωπικού της ΕΛΔΥΚΟ, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητής της ταγματάρχης (ΠΖ) Σεραφείμ Κουτσομπλιάς.



Σε δηλώσεις του, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε «τεράστια» τη σημασία που έχει η παρουσία της χώρας μας, στο Κόσοβο, στα Δυτικά Βαλκάνια ενώ αναφερόμενος στην «Ατζέντα της Θεσσαλονίκης», για την είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε: «Είναι μια διπλωματική στόχευση την οποία η πατρίδα μας υποστηρίζει ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως κομμάτων, ανεξαρτήτως υπουργών».



«Θεωρούμε», πρόσθεσε, «ότι η σταθερότητα, η ειρήνη στα Βαλκάνια, έχει απαραίτητη προϋπόθεση την είσοδο των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».



Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τα στελέχη της ΕΛΔΥΚΟ για τον ρόλο που επιτελούν, για το γεγονός επίδειξης της ελληνικής σημαίας σε αυτό το νευραλγικό πόστο, μέσα στο πλαίσιο της KFOR, μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και για το γεγονός ότι υπενθυμίζουν σε όλους ότι η ασφάλεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι μια συγκεκριμένη αποστολή. Για το ότι υπενθυμίζουν ότι η ειρήνη δεν διασφαλίζεται μόνο με διακηρύξεις, αλλά με επαγγελματισμό, με σοβαρότητα, με αξιόπιστη επί του εδάφους παρουσία.



Κάλεσε, επίσης τα στελέχη να συνεχίσουν «με την ίδια προσήλωση, με την ίδια πειθαρχία, με την ίδια πίστη στην αποστολή τους».



«Με την ίδια πίστη στη σημαία μας. Να προβάλλετε τις αξίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, να προβάλλετε τις αξίες της πατρίδας μας μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, μέσα στο πλαίσιο των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες εμείς ως χώρα και ως μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας πάντοτε υπερασπίζουμε» υπογράμμισε.



Ο κ. Δένδιας περιηγήθηκε μαζί με τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ στις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΚΟ, ενημερώθηκε από τον Ανώτερο Εθνικό Αντιπρόσωπο στην KFOR, αντισυνταγματάρχη Σπυρίδωνα Μαμάκο, για την αποστολή και τις δραστηριότητες της ΕΛΔΥΚΟ και αντάλλαξε αναστάσιμες ευχές με το προσωπικό της.



Στην επίσκεψη παρέστη επίσης η επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδος στην Πρίστινα, πρέσβυς Ελένη Βακάλη. Κατά την έναρξη της σημερινής επίσκεψής του, ο κ. Δένδιας είχε πρόγευμα εργασίας με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Albin Kurti, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.