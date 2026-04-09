Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο CNN και τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ, όπου τοποθετήθηκε για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, την κλιμάκωση που υπάρχει παράλληλα στον Λίβανο και τις ευρύτερες ισορροπίες στη διεθνή σκηνή.

Σκιαγραφώντας τη θέση της Αθήνας απέναντι στις εξελίξεις, ο πρωθυπουργός κινήθηκε και διπλωματικά απέναντι σε καυτά ζητήματα όπως η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και το ΝΑΤΟ, αλλά και έστειλε σαφείς προειδοποιήσεις για ζητήματα εθνικού αλλά και ευρωπαϊκού συμφέροντος.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα συντάσσεται με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη διαπραγμάτευση ως μοναδική βιώσιμη διέξοδο. Το χρονικό «παράθυρο» που έχει ανοίξει, όπως είπε, μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η έννοια της εκεχειρίας δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αλλά οφείλει να καλύπτει το σύνολο των συγκρούσεων στην περιοχή.

Δίνοντας ξεχωριστό βάρος στις εξελίξεις στον Λίβανο, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα από το Ισραήλ και τους σφοδρότατους βομβαρδισμούς που έγιναν χθες στη Βηρυτό. Όπως ανέφερε, η κατάσταση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση, ενώ παράλληλα υπονομεύει την προσπάθεια σταθεροποίησης της χώρας.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι η αποδυνάμωση της λιβανικής κυβέρνησης ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ακόμη και μεταξύ συμμάχων είναι αναγκαίο να διατυπώνονται ειλικρινείς θέσεις, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στρατηγική που ακολουθείται από το Ισραήλ.

Στενά του Ορμούζ και ελευθερία ναυσιπλοΐας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία των Στενών του Ορμούζ, με τον κ. Μητσοτάκη να εστιάζει στον κρίσιμο ρόλο τους για το παγκόσμιο εμπόριο και τη ναυτιλία. Τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και, παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επιβολή τελών διέλευσης θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο, όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για τη διεθνή τάξη συνολικά.

«Τα Στενά του Ορμούζ ήταν πάντα ελεύθερα όσον αφορά στην ελευθεροπλοΐα και πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν έτσι στο μέλλον. Δεν νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα θα ήταν έτοιμη να δεχτεί το Ιράν να εγκαταστήσει “σταθμό διοδίων” για κάθε πλοίο που διασχίζει τα Στενά. Μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο», είπε χαρακτηριστικά.

Και για τον λόγο αυτό «έδειξε» προς την κατεύθυνση μιας νέας διεθνούς συμφωνίας που θα ρυθμίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής.

Ευρωπαϊκή άμυνα και διατλαντικές ισορροπίες

Στο πεδίο των διεθνών συμμαχιών, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διατλαντική σχέση διατηρεί τη στρατηγική της σημασία, παρά τις προκλήσεις. Την ίδια στιγμή, ανέδειξε για ακόμα μια φορά την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει τον ρόλο της στην άμυνα.

Εξήγησε ότι η πίεση του Ντόναλντ Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες για μεγαλύτερη συμμετοχή στις αμυντικές δαπάνες έχει ήδη οδηγήσει σε αλλαγές. Όπως τόνισε, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας λειτουργεί συμπληρωματικά προς το NATO, συμβάλλοντας στη συνολική ισορροπία της Συμμαχίας.

Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες Μακρόν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αποτρεπτικής ικανότητας. Όπως είπε, οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Ευρώπη να καλείται να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της.

Όπως τόνιζαν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, η συνολική παρέμβαση του πρωθυπουργού, και μάλιστα μέσα από ένα μέσο με διεθνή απήχηση όπως το CNN, αποτυπώνει μια ισορροπημένη προσέγγιση εκ μέρους της Ελλάδας: στήριξη στη διπλωματία και την αποκλιμάκωση, αλλά και σαφείς θέσεις για ζητήματα ασφάλειας και διεθνούς δικαίου, σε ένα περιβάλλον που παραμένει ασταθές και απρόβλεπτο.