Τη βουλευτή Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, όρισε πρόεδρό της, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, στη θέση του παραιτηθέντος Αλέξη Χαρίτση.

Την απόφαση αυτή της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, ανέγνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΣΤ’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γ. Λαμπρούλης.

«Η κ. Πέρκα, με μακρά πολιτική εμπειρία, αναλαμβάνει την ευθύνη της αντιπολιτευτικής παρουσίας της Νέας Αριστεράς, συνεχίζοντας το έργο του πρώην Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση.

Η Νέα Αριστερά ενισχύει τη συλλογική της λειτουργία και την πολιτική της παρέμβαση, με στόχο μια ισχυρή, μαχητική και αξιόπιστη αντιπολίτευση, πάντα στην υπηρεσία της κοινωνίας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.