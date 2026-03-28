Μια σειρά από πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση της οικογένειας και την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ανέδειξε, μέσω δηλώσεών της, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο MEGA.

Από το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», που διευκολύνει τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για τις νέες μητέρες, έως τα μέτρα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης παιδιών, αναδεικνύεται μια συνολική πολιτική προσέγγιση με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Έλενα Ράπτη αρχικά αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο έχει ως στόχο την στήριξη της οικογένειας και την παροχή βοήθειας σε νέες μητέρες παιδιών 2 μηνών έως 2,5 ετών.

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να στηρίξει την οικογένεια, να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, να δώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα στη νέα μανούλα που μόλις έχει αποκτήσει παιδί, που βρίσκεται σε ηλικία από δύο μηνών έως δυόμιση ετών, να κάνει χρήση του προγράμματος για να απασχολήσει έναν επιμελητή ή μια επιμελήτρια που θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού είτε στην οικογενειακή εστία είτε στο σπίτι του φροντιστή», είπε η κα Ράπτη.

Όπως εξήγησε η υφυπουργός, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, έως 24.000€ για ένα παιδί, 27.000€ για δύο, και καθόλου για τρία+ παιδιά, ενώ οι προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να γίνουν επιμελητές είναι οι εξής:

απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

διαδικτυακό σεμινάριο,

πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών,

πιστοποιητικό υγείας,

ποινικό μητρώο καθαρό από συγκεκριμένα αδικήματα

Η πλατφόρμα για την εγγραφή των επιμελητών θα τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο, ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες του παιδιού, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η μητέρα λαμβάνει 500€ για πλήρη και 300€ για μερική απασχόληση, με στόχο την ενίσχυση της επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ εξετάζεται η επέκταση του προγράμματος και σε φοιτήτριες μητέρες.

Όσον αφορά για την ενδοοικογενειακή βία, το υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών για την προστασία των γυναικών από ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία.

Μέσω της γραμμής 15900 εξειδικευμένοι επιστήμονες παρέχουν ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, ενώ σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, εξασφαλίζεται κατάλυμα σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

«Μια γυναίκα, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μια δύσκολη, δυσάρεστη, κακοποιητική κατάσταση, θα καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή 15900 ώστε να μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα την κατευθύνουν ανάλογα», είπε.

«Αν μια γυναίκα χρειάζεται να φύγει την ίδια στιγμή από το κακοποιητικό περιβάλλον, εμείς θα φροντίσουμε σε συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, να βρεθεί σε ένα κατάλυμα στην περιοχή της σε πολύ λίγη ώρα για να είναι ασφαλής μόνη της ή μαζί με το παιδί ή τα παιδιά της. Στη συνέχεια θα γίνει ο έλεγχος που προβλέπεται για 2- 3 μέρες ώστε να μεταφερθεί σε έναν από τους ξενώνες».

Αναφερόμενη στην κακοποίηση παιδιών, η Έλενα Ράπτη τόνισε τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στην αναγνώριση και καταγγελία τέτοιων περιστατικών.

«Σε όλα αυτά πρέπει να είμαστε κοντά για να μπορούμε να τα προλάβουμε. Δεν είναι εύκολο να προστατεύσεις ένα παιδί όταν κακοποιείται από τους ίδιους τους γονείς. Και εδώ ίσως υπάρχει και η ευθύνη των ανθρώπων που βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον, είτε είναι στο συγγενικό είτε είναι στο γειτονικό περιβάλλον, που θα πρέπει και εκείνοι να επιλέγουν να σπάσουν τη σιωπή», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ετοιμάζει καμπάνια ενημέρωσης για το «χάπι του βιασμού», καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ευθύνεται για σημαντικό αριθμό περιστατικών.