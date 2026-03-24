Έξω φρενών ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον υπουργό Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας «ψευτερά» τον Γιώργο Φλωρίδη, για τις δηλώσεις που έκανε για την αίθουσα που φιλοξενεί τη δίκη των Τεμπών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος συγγενών θυμάτων, κατηγόρησε τον υπουργό ότι προσπαθεί να ωραιοποιήσει μια αδιανόητη πραγματικότητα.

Επίσης, διέψευσε τον ισχυρισμό ότι η αίθουσα είναι η μεγαλύτερη στη χώρα, σημειώνοντας ότι είναι μικρότερη από πολλές άλλες και στερείται βασικών υποδομών, αναφέροντας ότι υπήρχαν συνθήκες στάβλου.

«Δεν υπήρχαν έδρανα, αλλά κάποιες τάβλες χωρίς μικρόφωνα. Κάθισαν 52 δικηγόροι και έμειναν όρθιοι 150», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για το κοινό υπήρχαν μόλις 108 καθίσματα.

​Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της στις συνθήκες ασφαλείας και την ψυχολογική πίεση που δέχθηκαν οι επιζώντες μέσα στην αίθουσα. Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο χώρος δεν διέθετε ούτε παράθυρα ούτε πυροσβεστήρες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν λιποθυμίες και κρίσεις πανικού.

​«Μια κοπέλα είπε κάτι συγκλονιστικό: ότι στο τρένο είχε παράθυρα, τα έσπασα και βγήκα. Εδώ δεν έχει παράθυρα, από πού θα βγω αν χρειαστεί;», μετέφερε η δικηγόρος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, περιγράφοντας την αίθουσα ως «συνθήκες στάβλου» που αναβίωσαν τον εγκλωβισμό των επιζώντων στο μοιραίο τρένο.

​Κλείνοντας, η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον κ. Φλωρίδη και τον πρωθυπουργό να παραιτηθούν, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια «μπαζώματος» της αλήθειας. «Αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε βάλει υπουργό τον βαρόνο Μινχάουζεν ή τον Πινόκιο, θα ήταν σε καλύτερη θέση», δήλωσε σκωπτικά, τονίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι και οι συγγενείς που βρέθηκαν εκεί γνωρίζουν την αλήθεια που ο υπουργός αρνείται.