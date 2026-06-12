Η πρόληψη αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Δημόσιας Υγείας. Δεν αφορά μόνο την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, αλλά και την ουσιαστική προστασία της ζωής, της ποιότητας ζωής και της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη, αναφέρει σε δήλωσή της, η υφυπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία στηρίζει τους πολίτες.

«Για πρώτη φορά, η χώρα μας απέκτησε ένα οργανωμένο, ψηφιακό και δωρεάν σύστημα πρόληψης, που δεν περιμένει τον πολίτη να ενεργοποιηθεί, αλλά τον καλεί εγκαίρως να κάνει τις εξετάσεις του.

Με ένα απλό SMS, με άυλα παραπεμπτικά και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εκατομμύρια συμπολίτες μας έκαναν προληπτικές εξετάσεις για σοβαρά νοσήματα, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η νεφρική δυσλειτουργία και η παχυσαρκία ενηλίκων.

Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» απέδειξε στην πράξη ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Κυρίως, άλλαξε την κουλτούρα της πρόληψης στην Ελλάδα. Έκανε την πρόληψη πιο απλή, πιο προσβάσιμη, πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική.

Ο τρέχων κύκλος του Προγράμματος, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026.

Στη συνέχεια, έως τις 31 Αυγούστου 2026, θα ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές διαδικασίες κλεισίματος των έργων και δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για τον λόγο αυτό, όλα τα παραπεμπτικά που έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» θα εκτελούνται έως και τις 30 Ιουνίου 2026», τονίζει η κ. Αγαπηδάκη.

«Καλούμε τους πολίτες που έχουν λάβει παραπεμπτικό να μην αναβάλουν τις εξετάσεις τους και να προγραμματίσουν άμεσα το ραντεβού τους σε συνεργαζόμενο πάροχο. Ενημερώνουμε επίσης τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των πολιτών έως τις 30 Ιουνίου 2026 και να ολοκληρώσουν έγκαιρα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτέλεσης και καταχώρισης των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν. Θέλουμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζεται. Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περνά στη νέα του φάση από την 1η Σεπτεμβρίου. Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της δέσμευσης του Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» θα ξεκινήσουν εκ νέου από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, με την έκδοση νέων παραπεμπτικών, και θα συνεχιστούν έως το τέλος του 2030.Η πρόληψη γίνεται πλέον μόνιμη Εθνική Πολιτική.Στόχος μας είναι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, όποιο κι αν είναι το εισόδημά του, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, να έχει πρόσβαση σε δωρεάν, οργανωμένες και αξιόπιστες προληπτικές εξετάσεις. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει μία ζωή», τονίζει η υφυπουργός Υγείας.