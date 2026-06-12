Σφοδρή επίθεση κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εξαπολύει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, μετά την απόφαση να ανακληθεί, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση, η παραχώρηση της αίθουσας του Συλλόγου για τη συζήτηση με τίτλο «Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη».

Το κόμμα κάνει λόγο για ουσιαστική απαγόρευση ενός ανοιχτού διαλόγου για το κράτος δικαίου, καταγγέλλοντας ότι ο ΔΣΑ «τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια» των δικηγόρων που είχαν αναλάβει τη διοργάνωση.

«Απαγόρευσαν ανοιχτό διάλογο για το κράτος δικαίου»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκδήλωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με ομιλητές και συντονιστή τέσσερις δικηγόρους, ενώ προβλεπόταν χαιρετισμός από τη Μαρία Καρυστιανού.

Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν η Δικαιοσύνη, οι αρχές του κράτους δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» τονίζει ότι πρόκειται για θέματα αμιγώς νομικά, τα οποία ο ΔΣΑ έχει θεσμική υποχρέωση να υπερασπίζεται.

Η απόφαση ανάκλησης, όπως καταγγέλλεται, ελήφθη «κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή», μετά από νυχτερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δια περιφοράς.

Αιχμές για ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και Αριστερά

Η πλευρά Καρυστιανού αφήνει σαφείς πολιτικές αιχμές, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση και εν αναμονή της έγγραφης εξήγησης του ΔΣΑ, η ανάκληση της αίθουσας ήρθε μετά από παρεμβάσεις συμβούλων που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, αλλά και με σύμφωνη γνώμη «εκ της Αριστεράς».

Με αυτόν τον τρόπο, η «Ελπίδα» παρουσιάζει την υπόθεση όχι ως τυπική διοικητική απόφαση, αλλά ως αποτέλεσμα παρασκηνιακών πολιτικών πιέσεων απέναντι σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα.

«Αντί υπεράσπισης, φίμωση»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της ανακοίνωσης ότι «αντί της υπεράσπισης επήλθε η αποτροπή και η φίμωση του διαλόγου».

Το κόμμα κατηγορεί τον ΔΣΑ για «αντιδημοκρατική διακριτική μεταχείριση με παλαιοκομματικά κριτήρια», σημειώνοντας ότι στο παρελθόν ο Σύλλογος είχε παραχωρήσει την αίθουσά του για εκδηλώσεις νομικού χαρακτήρα στις οποίες συμμετείχαν κόμματα και πολιτικά στελέχη.

Με αυτό το επιχείρημα, η πλευρά Καρυστιανού αμφισβητεί την ένσταση περί κομματικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, θέτοντας το ερώτημα γιατί ό,τι επιτράπηκε σε άλλους πολιτικούς φορείς δεν επιτράπηκε στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Ο παρασκηνιακός πόλεμος είναι λυσσαλέος»

Στην πιο πολιτική αποστροφή της, η ανακοίνωση κάνει λόγο για «λυσσαλέο παρασκηνιακό πόλεμο» εναντίον της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό σύστημα «κλυδωνίζεται» και επιχειρεί να φιμώσει φωνές που το απειλούν.

«Δεν θα τα καταφέρουν», σημειώνει το κόμμα, προσθέτοντας ότι «οι πολίτες συνειδητοποιούν τι συμβαίνει και το βασικότερο δεν ξεχνούν».

Η εκδήλωση, όπως ανακοινώθηκε, αναβάλλεται αλλά δεν ακυρώνεται. Ο νέος χρόνος και τόπος διεξαγωγής θα γνωστοποιηθούν προσεχώς, με την ανακοίνωση να καταλήγει στη φράση: «Η αλήθεια δεν τιθασεύεται».

Η αφίσα που άναψε φωτιές

Το ιστορικό της υπόθεσης ξεκίνησε από την αρχική παραχώρηση της αίθουσας για εκδήλωση με αντικείμενο τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

Η άδεια είχε δοθεί, ωστόσο η δημοσιοποίηση της αφίσας φαίνεται πως άλλαξε τα δεδομένα. Μέλη της διοίκησης του ΔΣΑ φέρονται να αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας ότι η εκδήλωση υπερέβαινε τα όρια μιας θεσμικής συζήτησης και αποκτούσε χαρακτηριστικά προβολής πολιτικού φορέα.

Ακολούθησε παρασκήνιο με συλλογή υπογραφών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ανακληθεί επισήμως η παραχώρηση της αίθουσας.

Το αποτέλεσμα ήταν η υπόθεση να πάρει ανοιχτά πολιτικές διαστάσεις, με την πλευρά Καρυστιανού να μιλά για φίμωση και τον ΔΣΑ να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης.