Με ένα περιεκτικό και σύντομο κείμενο που θα αναφέρει σε αδρές γραμμές τους λόγους που προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το απόγευμα την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. Βάσει του καταστατικού, χρέη επικεφαλής θα αναλάβει ο γραμματέας, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μέχρι την εκλογή επόμενου προέδρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Σακελλαρίδης θα επιδιώξει να συγκαλέσει άμεσα την Κεντρική Επιτροπή, ακόμη και το προσεχές Σαββατοκύριακο εάν είναι δυνατόν, και ακολούθως θα συγκληθεί το συνέδριο έως τον Ιούνιο ώστε να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος.

Η σημερινή κίνηση πάντως του κ. Χαρίτση όλα δείχνουν πως έχει ένα βαθύτερο πολιτικό υπόβαθρο καθώς αναμένεται και μια σειρά εξελίξεων στον προοδευτικό χώρο με σημαντικότερη αυτή της ανακοίνωσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη συνεννόηση και συνεργασία ανάμεσα στα κόμματα του προοδευτικού χώρου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση. Με την αποχώρησή του, ουσιαστικά επαναφέρει αυτή τη συζήτηση με πιο έντονο τρόπο, στέλνοντας μήνυμα ότι απαιτούνται κινήσεις και πρωτοβουλίες χωρίς καθυστερήσεις.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς η επόμενη ημέρα διαγράφεται αρκετά σύνθετη. Η αποχώρηση του προέδρου δημιουργεί την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις, τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και στη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οι ισορροπίες μέσα στο κόμμα παραμένουν λεπτές, καθώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα αφού άλλοι τάσσονται υπέρ της συμπόρευσης με άλλο ή άλλα κόμματα στις επόμενες εθνικές εκλογές και άλλοι υπέρ της αυτόνομης καθόδου.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι καταρχάς ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Στο παρασκήνιο ακούγονται ονόματα στελεχών που θεωρούνται ικανά να κρατήσουν τις ισορροπίες και να φέρουν πιο κοντά τις διαφορετικές τάσεις. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιλογές που θα προκαλέσουν αντιδράσεις, ειδικά αν εκληφθούν ως επικράτηση της μίας πλευράς (που μπορεί π.χ. να θέλει τη συμπόρευση με άλλα κόμματα) έναντι της άλλης (που θέλει την αυτόνομη κάθοδο στις εθνικές κάλπες).

Ο δε κ. Σακελλαρίδης που θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής, τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής προσέγγισης που δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε μια πιο καθαρά αριστερή κατεύθυνση και εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός απέναντι στις ευρύτερες συνεργασίες, τις οποίες στηρίζει σημαντικό μέρος των βουλευτών. Άλλωστε το θέμα των συνεργασιών φαίνεται ότι θα ταλανίσει για καιρό ακόμη τη Νέα Αριστερά και αυτές είναι ένας εκ των βασικών λόγων που οδηγούν τον κ. Χαρίτση στην αποχώρηση. Μην ξεχνάμε ότι το θέμα των συνεργασιών αποτέλεσε σημείο έντονης αντιπαράθεσης, με τις διαφορετικές απόψεις να γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς, και στο πρόσφατο συνέδριο. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κοινή γραμμή για το πώς πρέπει να κινηθεί η Νέα Αριστερά στο πολιτικό σκηνικό.

Πολλοί εκτιμούν ότι η σημερινή εξέλιξη θα λειτουργήσει ως αφετηρία για νέες αλλαγές. Υπάρχει η αίσθηση ότι μέσα στους επόμενους μήνες το πολιτικό τοπίο μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό, καθώς οι διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα η παραίτηση Χαρίτση, μάλιστα, ερμηνεύεται από ορισμένους και ως ένα έμμεσο μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, σε μια περίοδο που επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τον ρόλο του και τις πιθανές πρωτοβουλίες του στο μέλλον. Αν και δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση, η συγκυρία ενισχύει τα σενάρια για ευρύτερες πολιτικές κινήσεις. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου φαίνεται να εντείνεται η συζήτηση για συνεργασίες με άλλες δυνάμεις. Στελέχη του κόμματος βλέπουν θετικά την πρωτοβουλία, εκτιμώντας ότι συμβάλλει στο να ανοίξει ξανά ο διάλογος για κοινή πορεία στον προοδευτικό χώρο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση του ΠΑΣΟΚ. Αν και δεν υπάρχει ενιαία γραμμή, υπάρχουν φωνές που θεωρούν ότι μια συνεργασία με στελέχη της Νέας Αριστεράς, ιδιαίτερα με νεότερα πρόσωπα, θα μπορούσε να έχει προοπτική. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και επιφυλάξεις, καθώς ορισμένοι εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις πρέπει να γίνουν με προσοχή, ώστε να μη διαταραχθούν οι ισορροπίες που έχουν ήδη διαμορφωθεί στο κόμμα.