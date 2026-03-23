Tα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο ΟΡΕΝ.

Ασκώντας έντονη κριτική ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ εξαρχής πρότεινε να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και να παρασύρει τον ΦΠΑ στα καύσιμα.

«Θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία. Είμαστε μία από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αντιστοιχεί σε 0,70 ευρώ το λίτρο, ενώ ο κατώτατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι γύρω στα 0,39 ευρώ και ο μέσος όρος στα 0,53 ευρώ. Εμείς προτείνουμε να πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για όσο διαρκεί αυτή η κρίση» σημείωσε συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης .

Με αφορμή το γεγονός ότι στη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης υπάρχει και αυτό της έκτακτης εισφοράς που ως φιλοσοφία ο κ. Μητσοτάκης απέκρουε δημόσια ως λαϊκισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Αν άλλαξε άποψη ο κ. Μητσοτάκης και θεωρεί τώρα σωστή την έκτακτη εισφορά, εμείς την επόμενη εβδομάδα θα φέρουμε στη Βουλή πρόταση να υπάρξει έκτακτη εισφορά και για τις τράπεζες για τα φετινά τους κέρδη, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν ακόμη περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Αναφερόμενος στην αυριανή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Λευκωσία, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αυτήν τη στιγμή, έχουμε έναν πρόεδρο στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, αποφασίζει και διατάζει, δεν συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο που εμείς πρέπει να έχουμε μια τέτοια επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ευρώπης λόγω πρωτοβουλιών μιας χώρας η οποία είναι θωρακισμένη από δύο ωκεανούς. Γι’ αυτό, πρέπει η Ευρώπη να σηκωθεί και να δείξει το ανάστημά της. Υπάρχουν δυνάμεις, οι οποίες, δυστυχώς, λόγω έλλειψης συνεννόησης αδρανούν. Πρέπει, λοιπόν, αυτή η αδράνεια να σταματήσει. Και αυτό θα πω αύριο και στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες».

Σχετικά με τη ανοικτή επιστολή την οποία απηύθυνε προς όλους όσους ήταν στόχοι του predator, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε ότι τους κάλεσε να προστατεύσουν την ίδια τη Δημοκρατία, διότι, όπως είπε, «ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και τον ελληνικό λαό, το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια». « Ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ είχε παγιδεύσεις τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων», πρόσθεσε και τόνισε: « Εγώ, λοιπόν, έκανα το χρέος μου. Τους καλώ ως ζήτημα πατριωτικής ευθύνης και εθνικής ασφάλειας να κάνουν και αυτοί το χρέος τους και να τιμήσουν τον όρκο τους. Περιμένω τις πράξεις τους. Η επιστολή μου είναι καθαρή και είναι ένα μήνυμα να μην ξανασυμβεί στην πατρίδα μας τίποτα ανάλογο».

Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως έχει αποκτήσει «πολύ μεγάλη ανοχή σε άθλιες πρακτικές, άθλιες συμπεριφορές, που πραγματικά προσβάλλουν τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού. Το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με την ιστορία που έχει, μπορεί να δεχθεί αυτές τις συμπεριφορές; Έχει τόσο πολύ μεταλλαχθεί; Έχουν τόσο πολύ μεταλλαχθεί που μπορεί το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή να δεχθεί τέτοια αλλοίωση από το κλειστό σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη;»

Προανήγγειλε νέες νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες αφού μελετηθεί η καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, την οποία παρέλαβε νωρίτερα σήμερα.

«Συνεχίζω τον αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μόλις τη μελετήσουμε θα πάμε σε νέα εξεταστική επιτροπή. Σε αυτήν τη φάση της υπόθεσης, θα διαμορφωθούν δύο όχθες. Αυτοί που υπηρετούν την πατρίδα, τον λαό και το δημόσιο συμφέρον και αυτοί που μπροστά στην εξουσία και την καρέκλα σιωπούν. Θα μας κρίνει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός για το σε ποια όχθη θα σταθεί ο καθένας και με τι όρους», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Για την δίκη των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «είναι απόλυτη ευθύνη του υπουργείου η εύρυθμη διεξαγωγή της δίκης. Η εικόνα που είδαμε σήμερα, είναι ντροπιαστική. Ντροπιάζει το υπουργείο και την κυβέρνηση, η οποία άλλα έλεγε και άλλα βλέπουμε». Για το αν θα μπορούσε να είναι λόγος να ζητηθεί η παραίτηση Φλωρίδη, τόνισε: «Ο κ. Φλωρίδης δεν παραιτήθηκε σε άλλα πράγματα, νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα; Εδώ δεν παραιτήθηκε όταν τα βρήκαν με τον κ. Βελόπουλο κάτω από το τραπέζι για να αλλάξουν και να διαβρώσουν τη σύνθεση στην ΑΔΑΕ. Τι συζητάμε τώρα; Δεν παραιτήθηκε σε άλλες περιπτώσεις, που έλεγε στη Βουλή ψέματα για αποφάσεις που δεν υπήρχαν ποτέ. Εδώ είπε στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν χαλκευμένα του σταθμάρχη και εννοούσε αυτά που υπήρχαν στη δικογραφία, ενώ εγώ πήγα στον ‘Αρειο Πάγο για αυτά που είχε βάλει ένα φιλικό τους μέσο που ήταν χαλκευμένα, πέντε ώρες μετά την τραγωδία. Δηλαδή, μας κορόιδευε, κορόιδευε έντεκα εκατομμύρια Έλληνες λέγοντας τελείως διαφορετικά πράγματα. Και νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα;»

Τέλος για την πολιτική συγκυρία που διαμορφώνεται ο κ, Ανδρουλάκης υποστήριξε πως «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και σηκωθεί το χαλί, θα δούμε την ελληνική οικονομία να μπαίνει στην κατάψυξη». «Όχι σε τρίτη τετραετία καταστροφής και επιδείνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας», συμπλήρωσε.