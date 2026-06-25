Στο αιφνιδιαστικό τέλος του Buongiorno και της Φαίης Σκορδά από το MEGA, αναφέρθηκε σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή από το Happy Day.

«Η Φαίη είναι κυρίως στεναχωρημένη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής, ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει, ήθελε να ξέρει και για την ίδια και για τους συνεργάτες της. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε, παιδιά. Ήτανε πολύ αιφνιδιαστικό και για εκείνη, δεν είχε πάρει τέτοια μηνύματα από το περιβάλλον. Με τη Φαίη μιλήσαμε ανθρώπινα. Δεν μιλήσαμε σε επίπεδο ρεπορτάζ», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ενώ στη συνέχεια σχολίασε:

«Η αλήθεια είναι ότι, όταν το πρωτοδιαβάσαμε, μας αιφνιδίασε όλους. Το πρόωρο τέλος και ο τρόπος που της ανακοινώθηκε “έσκασε” σαν βόμβα. Εμένα μου είχε πει κάποια στιγμή ότι έπρεπε να είχε ενημερωθεί μέχρι 31 Μαΐου και την είχε ανησυχήσει αυτή η καθυστέρηση. Δεν είχε τα μηνύματα από το περιβάλλον ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, είχε τη βεβαία πεποίθηση ότι θα συνεχίσει».