Ο 4ος τελικός της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (10/6).

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 2-1 και αν νικήσουν θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα, με τους «πράσινους» να είναι με την πλάτη στον τοίχο και τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για να στείλουν τη σειρά σε 5ο παιχνίδι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

21:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Όσλο

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Basket League

22:00 Novasports Start Αγγλία – Κόστα Ρίκα Φιλικό

22:00 Novasports 1HD Μάλαγα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

22:45 Novasports Prime Πορτογαλία – Νιγηρία Φιλικό