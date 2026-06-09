Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Τατιάνα Μαρία για τη φάση των «32» του τουρνουά στο Λονδίνο, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (9/6).

Η Ελληνίδα τενίστρια είναι στο Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης και η αντίπαλός της στο Νο52, με τον αγώνα να αρχίζει στις 15:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 6HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

15:00 Novasports 6HD Μαρία Σάκκαρη – Τατιάνα Μαρία WTA 500

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

19:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γεωργία – Ελλάδα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδόσφαιρο γυναικών

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

22:00 Novasports 1HD Αλμερία – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο