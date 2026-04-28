Οι αγώνες Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός για τα play off της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (28/4).

Είναι τα πρώτα παιχνίδια των play off και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να προφυλάξουν την έδρα της και να κάνουν το πρώτο βήμα προς το Final Four, ενώ οι «πράσινοι» θέλουν να σπάσουν την έδρα των Ισπανών για να γίνουν αυτοί το φαβορί για την πρόκριση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς-Ρουντ ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Κυρίως Ταμπλό)

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague Playoffs

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη, Προημιτελικοί

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague

21:45 Novasports Prime Βαλένθια – Παναθηναϊκός Euroleague Playoffs

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σαουθάμπτον – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League