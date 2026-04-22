Ο πρώτος τελικός του FIBA Europe Cup, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Μπιλμπάο, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (22/4).

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και πέρυσι στους τελικούς με τους Ισπανούς να κατακτούν το τρόπαιο και οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να πάρουν την εκδίκησή τους φέτος, κάνοντας σήμερα (22/4, 19:15) το πρώτο βήμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Super League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά Super League

17:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπουργκ Eurocup

20:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός Super League

20:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:00 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ – Χετάφε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πιατσέντσα – Λίνεμπουργκ CEV Cup

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τσάρλτον – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports Prime Αταλάντα – Λάτσιο Coppa Italia

22:00 Novasports 5HD Μπόρνμουθ – Λιντς Premier League

22:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Θέλτα La Liga