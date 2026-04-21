Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για την πρόκριση στα play off της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (21/4).

Οι πράσινοι» τερμάτισαν στην 7η θέση στην κανονική περίοδο και θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία των play in, υποδεχόμενοι στο ΟΑΚΑ τους Γάλλους που τερμάτισαν στην 8η.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιωνικός Ν.Φ. – Ολυμπιακός Handball Premier

20:00 Novasports Start Μαγιόρκα – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οσασούνα La Liga

21:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό EuroLeague

21:45 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λέστερ – Χαλ Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τσέλσι Premier League

22:00 Novasports 2HD Ίντερ – Κόμο Coppa Italia

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Τουλούζ Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:30 Novasports 5HD Τζιρόνα – Μπέτις La Liga

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές La Liga