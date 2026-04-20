Η πρώτη ψηφοφορία της εβδομάδας στο Survivor ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με τον Νίκο Κάππο να λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους και να τίθεται ως ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση από την ομάδα των Αθηναίων, σε ένα συμβούλιο όπου δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι παρασκηνιακές κινήσεις στρατηγικής.

Ο Νίκος Κάππος υποδέχθηκε ψύχραιμα την ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον Γιώργο Λιανό, χωρίς να δείχνει έκπληξη για την εξέλιξη. «Ετοιμάζομαι και για δεύτερη μονομαχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τους λόγους που οδήγησαν τους συμπαίκτες του στην ψήφισή του, κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας σαφή ερμηνεία. «Ήμουνα ο καινούριος, outsider, αυτός που ποτέ δεν μπόρεσε να ενταχθεί στον πυρήνα της ομάδας, γιατί οι παλιότεροι έχουνε τις στρατηγικές τους και πορεύονται στο παιχνίδι. Στο φινάλε της εβδομάδας, και καλύτερος να ήμουν αγωνιστικά, πάλι είναι πολύ πιθανό να έβγαινα».

Υπενθυμίζεται ότι την τρέχουσα εβδομάδα δεν θα υπάρξει αποχώρηση, καθώς συνολικά θα προκύψουν έξι υποψήφιοι, πριν από την τελική μονομαχία της επόμενης εβδομάδας που θα κρίνει την έξοδο από το παιχνίδι.

Το ριάλιτι εισέρχεται σε νέα αγωνιστική και στρατηγική περίοδο μετά την ένωση των ομάδων, με τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει εκτεταμένες αλλαγές που επηρεάζουν τόσο τη δομή των αγώνων όσο και τη διαδικασία αποχώρησης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι μονομαχίες παραμονής αλλάζουν μορφή και πλέον θα διεξάγονται σε διαδρομές τύπου παρκούρ με τελικό στόχο, ανεβάζοντας αισθητά τον βαθμό δυσκολίας. Την ίδια στιγμή, για τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα υπάρξει άμεση αποχώρηση παικτών, αλλά θα διαμορφωθεί μια δεξαμενή έξι υποψηφίων συνολικά, τρεις από κάθε εβδομάδα. Από αυτούς, οι τέσσερις θα παραμένουν μέσω της ψήφου του κοινού, ενώ οι δύο θα οδηγούνται σε τελική μονομαχία.

Η πιο ηχηρή εξέλιξη αφορά τις μετακινήσεις παικτών μεταξύ των ομάδων, καθώς για πρώτη φορά ενεργοποιείται η διαδικασία μεταγραφών. Ο Μιχάλης Σηφάκης αφήνει την ομάδα των Επαρχιωτών και εντάσσεται στους Αθηναίους (Κόκκινους), ενώ ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή, μεταφερόμενος στους Επαρχιώτες (Μπλε). Οι αλλαγές προκάλεσαν αιφνιδιασμό και έντονες αντιδράσεις λίγο πριν τον αγώνα.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, δηλώνοντας: «Δεν ξέρω… ορκίζομαι ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που αισθάνομαι ότι ζω όνειρο. Είναι σοκ για μένα. Εγώ που ψυχολογικά ήμουν τόσο καταρρακωμένος… αυτή τη στιγμή είμαι εδώ».

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Σηφάκης σημείωσε: «Έχω μάθει να παίζω για την ομάδα. Το παιχνίδι δυσκολεύει, είναι για τους δυνατούς. Πάω για τον τίτλο, είτε φοράω μπλε είτε κόκκινο».