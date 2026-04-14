Οι αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «8» του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (14/4).

Η Ατλέτικο είχε επικρατήσει με 2-0 στο Καμπ Νου και η Μπαρτσελόνα καλείται να κάνει πολύ μεγάλη ανατροπή στη Μαδρίτη αν θέλει να προκριθεί στους ημιτελικούς, ενώ με το ίδιο σκορ είχε επικρατήσει και η Παρί της Λίβερπουλ στο πρώτο παιχνίδι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – Βίκος Ιωάννινων Elite League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Tσιτσιπάς- Μαροζάν ATP 500 2026 Μόναχο

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Ισπανία Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 Ποδόσφαιρο γυναικών

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – Μπλάκμπερν EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτσμουθ – Ίπσουιτς EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League