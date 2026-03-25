Στο αποψινό επεισόδιο του Survivor, το συμβούλιο του νησιού επιφύλαξε νέες εξελίξεις, καθώς η ομάδα των Επαρχιωτών βρέθηκε εκ νέου στη διαδικασία της ψηφοφορίας, έπειτα από την ήττα που γνώρισε από τους Αθηναίους.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Γιώργος Λιανός γνωστοποίησε το αποτέλεσμα, με τον Μιχάλη Σηφάκη να καταγράφεται ως ο τέταρτος υποψήφιος προς αποχώρηση, έχοντας συγκεντρώσει 10 ψήφους και συμπληρώνοντας έτσι την τελική τετράδα των υποψηφίων.

Ήδη υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι οι Σταύρος Φλώρος, Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας και Μάνος Μαλλιαρός, με την ομάδα να δείχνει να βρίσκεται υπό έντονη πίεση μετά τη νέα της ήττα.

Ένταση στο συμβούλιο με την Μαντίσα: «Ο πρώτος στόχος για να ψηφιστεί είμαι εγώ» ενώ αντέδρασε και ο Benzy.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος σχολίασε μπροστά στην κάμερα τη συμπεριφορά της Μαντίσα Τσότα μετά την τελευταία αναμέτρηση και τη διαδικασία επιλογής για το run.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, είχε προηγηθεί συζήτηση μεταξύ των παικτών, στην οποία συμμετείχαν η Αριάδνη και η Μελίνα, με αφορμή την ερώτηση της Μαντίσα σχετικά με το ποιος θα συμμετάσχει στο τελευταίο run. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τόσο εκείνος όσο και ο Άλεξ πρότειναν να αγωνιστεί η Αριάδνη. Η αντίδραση της Μαντίσα, όπως την ερμήνευσε, συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα έντονο βλέμμα προς τον ίδιο και τον Άλεξ, το οποίο χαρακτήρισε ως απειλητικό και πρωτοφανές για εκείνον.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως η Μαντίσα είχε έντονη συζήτηση με τον Μπένζι, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση να επιλεγεί η Αριάδνη αντί της ίδιας. Παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, τα όσα συνέβησαν δεν τον επηρέασαν προσωπικά, σημείωσε ότι επιβεβαιώνονται οι αρχικές του εκτιμήσεις για τη συμπεριφορά της.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, υποστήριξε πως το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο μέσα στην ομάδα, επιμένοντας ότι η στάση της Μαντίσα προκάλεσε σχόλια και επιβεβαιώνει την εικόνα που είχαν ήδη σχηματίσει αρκετοί παίκτες για εκείνη.