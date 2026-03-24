Η Μαντίσα Τσότα, 27 ετών από τον Ζωγράφο, είναι μία από τις παρουσίες του Survivor που κερδίζει την προσοχή όχι μόνο με τις επιδόσεις της στις αγωνιστικές δοκιμασίες, αλλά και με τη μοναδική προσωπική της ιστορία. Γεννημένη στην Αλβανία, μεγάλωσε στην Ελλάδα με τη μητέρα και την αδελφή της, βιώνοντας από μικρή ηλικία τις δυσκολίες της ζωής. Οι εμπειρίες της από τον ρατσισμό και την αδικία την έμαθαν να μην εγκαταλείπει ποτέ και να παλεύει για όσα της αξίζουν.

Με ύψος 1,73 μ. και σωματική διάπλαση χτισμένη μέσα από χρόνια αθλητισμού, η Μαντίσα έχει καταφέρει να συνδυάσει τη δύναμη με την ευαισθησία. Σπούδασε Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου και κατάφερε να σταθεί στα πόδια της τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, εργαζόμενη σκληρά παράλληλα με τις σπουδές της.

Η αθλητική της πορεία ξεκίνησε από το καράτε, αλλά βρήκε πραγματικά το «σπίτι» της στο βόλεϊ, φτάνοντας μέχρι την Α2 κατηγορία. Ο αθλητισμός, όπως έχει δηλώσει η ίδια, της έσωσε την ψυχή, ενώ της έμαθε πειθαρχία, επιμονή και υπευθυνότητα. Αντιλαμβάνεται γρήγορα τις καταστάσεις και δεν διστάζει να αναλάβει την ευθύνη όταν νιώθει αδικημένη.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαντίσα Τσότα μοιράζεται στιγμές από τις προπονήσεις, τα ταξίδια και την καθημερινότητά της, δείχνοντας έναν δραστήριο, κοινωνικό άνθρωπο με πάθος για τον αθλητισμό και τη ζωή. Οι followers της έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αυθεντική της πλευρά, μαθαίνοντας ότι πίσω από τη δυναμική εμφάνιση κρύβεται μια γυναίκα με αντοχή, θάρρος και έντονο χαρακτήρα.

Όπως η ίδια έχει δηλώσει, στη ζωή της τίποτα δεν της χαρίστηκε. Και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που βλέπει το Survivor όχι απλώς ως ένα τηλεοπτικό παιχνίδι, αλλά ως μία ακόμη δοκιμασία που καλείται να περάσει με τον ίδιο τρόπο που έχει μάθει να αντιμετωπίζει τα πάντα: με δύναμη, επιμονή και την πεποίθηση ότι μπορεί να σταθεί όρθια απέναντι σε κάθε δυσκολία.