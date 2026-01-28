Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες του Survivor πως ο Gio επιστρέφει στο reality και στους στίβους μάχης και κάποιοι από τους συμπαίκτες του χάρηκαν ενώ κάποιοι άλλοι «μαγκώθηκαν». Στο νέο επεισόδιο του reality επιβίωσης του ΣΚΑΪ, το βράδυ της Τετάρτης (28/01), η Μαντίσα Τσότα σχολίασε την επιστροφή του συμπαίκτη της αναφερόμενη στη χαρά που ένιωσε στο άκουσμα της είδησης από το στόμα του Γιώργου Λιανού.

Όπως ανέφερε η παίκτρια, με την επιστροφή του Gio θα αλλάξουν οι κανόνες οι οποίοι ίσχυαν από την στιγμή που εκείνος απομακρύνθηκε από το παιχνίδι. Η Μαντίσα τόνισε επίσης πως δεν χάρηκαν όλοι οι συμπαίκτες του με την επιστροφή καθώς δεν τους είναι εύκολο να του εναντιωθούν.

Πιο χαρακτηριστικά, η Μαντίσα είπε στην κάμερα του Survivor, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου: «Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, νομίζω φάνηκε. Με το που λέει χθες ο Γιώργος Λιανός ότι επιστρέφει ο Gio ένιωσα ότι μας έλεγε ψέματα, ότι το είδα σε όνειρο. Σαν να πάτησα ένα κουμπί μέσα μου και μου ανέβηκε η διάθεση. Δεν θεωρώ ότι χάρηκε όλη η ομάδα που επέστρεψε ο Gio. Θα μπουν πάλι άλλοι κανόνες, θα έχει θέση ο Gio, θα τον ακούνε. Δεν μπορούν να του πάνε πολύ κόντρα γιατί στη Μαντίσα πάνε κόντρα. Στον Gio δεν πας εύκολα κόντρα».