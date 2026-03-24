Χωρίς εκπλήξεις εξελίχθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας στο Survivor τη Δευτέρα, καθώς οι Επαρχιώτες κατέληξαν και πάλι στις ίδιες επιλογές παικτών, διαμορφώνοντας ένα αποτέλεσμα που, όπως επισήμανε και ο Γιώργος Λιανός, θυμίζει έντονα εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ως υποψήφιοι αναδείχθηκαν ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας και ο Μάνος Μαλλιαρός, οι οποίοι προστέθηκαν στον ήδη υποψήφιο Σταύρο Φλώρο.

Ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας ανέφερε: «Δεν έχουν αλλάξει πολλά από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν κάτι που το είχαμε συζητήσει, όπως δεν έχουν αλλάξει πολλά και στα αγωνίσματα. Απόλυτα λογικό».

Στο ίδιο κλίμα, ο Μάνος Μαλλιαρός σημείωσε: «Δύσκολη η θέση του υποψηφίου. Καθίσαμε και συζητήσαμε ότι το πρόβλημα είναι στο αντρικό κομμάτι. Ξέρεις και ονομαστικά ποιες είναι αυτές οι τέσσερις ψήφοι».

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Φλώρος παρέμεινε ήρεμος, δηλώνοντας: «Δεν με αγχώνει».

Ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκας φαίνεται πως ερωτεύτηκε και εξομολογήθηκε στο συμβούλιο τον έρωτα του για την Αριάδνη.