Έπειτα από περίπου έναν μήνα απουσίας λόγω της γέννησης της κόρης της, η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται να επιστρέψει ξανά στην τηλεοπτική της καθημερινότητα. Η παρουσιάστρια γνωστοποίησε η ίδια την επάνοδό της στη «Super Κατερίνα», εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά και την ανυπομονησία της για τη συνάντηση με το τηλεοπτικό κοινό.

Το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου, μέσα από story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τρέιλερ της εκπομπής, αποκαλύπτοντας ότι επιστρέφει κανονικά στο πόστο της από τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

«Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά τη Δευτέρα στις 10:00. Ανυπομονώ», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Αναφορά στην επιστροφή της έκανε και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος την αντικατέστησε κατά τη διάρκεια της απουσίας της. Κλείνοντας την εκπομπή, είπε: «Η εκπομπή θα γίνει πιο σούπερ. Η Κατερίνα μας επιστρέφει. Το Κατερινάκι μας θα είναι εδώ».