Σε μια ειλικρινή και αποκαλυπτική συνέντευξη, η Ελένη Ράντου μίλησε για τη διαχρονική επιτυχία της σειράς Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και για τον λόγο που θεωρεί ότι μια πιθανή επιστροφή της δεν θα είχε την ίδια μαγεία σήμερα.

Η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε σε ειδική εκδήλωση του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, όπου τιμήθηκε για την προσφορά της στο θέατρο. Μιλώντας στις κάμερες, εξέφρασε τη συγκίνησή της, τονίζοντας πως νιώθει «μεγάλη τιμή και ευλογία» για τη σχέση της με την τέχνη που υπηρετεί εδώ και χρόνια.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τον εαυτό της, αποκαλύπτοντας ότι άργησε πολύ να αναγνωρίσει την αξία της. «Είμαι πολύ απαιτητική. Πρώτη φορά είπα μπράβο στον εαυτό μου στην τελευταία μου δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις»

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην στραφεί στη σειρά που σημάδεψε την ελληνική τηλεόραση. Η Ελένη Ράντου παραδέχτηκε πως, παρά την τεράστια επιτυχία και τη διαχρονική απήχηση, η ίδια αποφεύγει να παρακολουθεί τις επαναλήψεις.

Όπως εξήγησε, δεν έχει καλή σχέση με την εικόνα της: «Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να συμφιλιωθώ με αυτό», δήλωσε, δείχνοντας μια πιο προσωπική και ευάλωτη πλευρά της.

Τα σενάρια επιστροφής και οι AI εικόνες

Το τελευταίο διάστημα, εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζαν τους ήρωες της σειράς Κωνσταντίνου και Ελένης σε μεγαλύτερη ηλικία προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα social media. Μάλιστα, αρκετοί θεατές πίστεψαν πως ετοιμάζεται επιστροφή της σειράς.

Η ηθοποιός σχολίασε το θέμα με ρεαλισμό, ξεκαθαρίζοντας πως η ιδέα μιας επανεκκίνησης υπήρχε πάντα ως «ευσεβής πόθος», ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

«Οι ήρωες είχαν τη μαγεία της ηλικίας τους». «Μεγαλώνουμε και δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Αυτοί οι ήρωες είχαν συγκεκριμένη ηλικία. Θα ήταν και λίγο θλιβερό να τους δεις σήμερα», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το βασικό στοιχείο που έκανε τη σειρά τόσο αγαπητή ήταν η ανεμελιά και η ενέργεια της νιότης των χαρακτήρων – στοιχεία που δύσκολα αναπαράγονται χρόνια μετά.