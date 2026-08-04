Η Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφικό υλικό από την παραμονή της οικογένειάς της στην Ελλάδα, δημοσιεύοντας λήψεις από τις Σπέτσες δίπλα στην πρωτότοκη κόρη της, Μαρία Ολυμπία.

Στη μία εικόνα, η Μαρί Σαντάλ εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα στην κόρη της σε ταβέρνα με φόντο το λιμάνι των Σπετσών, ενώ στη δεύτερη αποτυπώνεται ένα ηλιοβασίλεμα κατά τη διάρκεια εξόρμησης με σκάφος.

Η ανάρτηση και ο εορτασμός στην Αντίπαρο

Συνοδεύοντας τη δημοσίευση στο προφίλ της, η Μαρί Σαντάλ σημείωσε:

«Οι καλύτερες μέρες με αυτή την ηλιαχτίδα».

Η παρουσία της οικογένειας στη χώρα συνοδεύτηκε από τον εορτασμό των γενεθλίων της Μαρίας Ολυμπίας, η οποία συμπλήρωσε το 30ό έτος της ηλικίας της.

Η επέτειος τιμήθηκε αρχικά σε στενό κύκλο, όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Παύλος Ντε Γκρες, ενώ ακολούθησε δεξίωση σε εστιατόριο της Αντιπάρου όπου η εορτάζουσα έσβησε τα κεριά πολυώροφης τούρτας.

Ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μεταδίδει τη σύνδεση με την Ελλάδα στη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ, καθώς και στα πέντε παιδιά τους: τη Μαρία Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο, τον Αχιλλέα Ανδρέα, τον Οδυσσέα Κίμωνα και τον Αριστείδη Σταύρο.