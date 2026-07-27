Στο κυκλαδίτικο τοπίο της Αντιπάρου επέλεξε να γιορτάσει το 30ό έτος της ηλικίας της η Μαρία Ολυμπία, παραθέτοντας ένα λαμπερό dinner party το Σάββατο 25 Ιουλίου για τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Το βραδινό πάρτι πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο του νησιού, το οποίο είχε διαμορφωθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη περίσταση.

Όπως φαίνεται από σημερινή δημοσίευση της μητέρας της, Μαρί Σαντάλ, στα social media, το μακρύ γιορτινό τραπέζι είχε διακοσμηθεί με πλούσιες συνθέσεις από κίτρινους ηλίανθους και δεκάδες αναμμένα κεριά κάτω από τον κυκλαδίτικο ουρανό.

Το μενού της βραδιάς ήταν εμπνευσμένο από την ελληνική γαστρονομία, με βάση τα φρέσκα ψάρια και τα εκλεκτά θαλασσινά, τα οποία συνοδεύτηκαν από κοκτέιλ και κρασί.

Οι καλεσμένοι και οι αναρτήσεις

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ταξίδεψαν στην Αντίπαρο για να βρεθούν στο πλευρό της ήταν ο σχεδιαστής Ευάγγελος Μπούσης μαζί με τον σύζυγό του, Πίτερ Ντούντας, οι οποίοι συνδέονται με στενή φιλία με την οικογένεια.

Ο Ευάγγελος Μπούσης μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα:

«Ευτυχισμένα τα 30α γενέθλιά σου Ολυμπία. Σε αγαπάμε»

Το «παρών» στο τραπέζι έδωσαν επίσης το μοντέλο από τη Μεγάλη Βρετανία Ζαν Κάμπελ, η εικαστικός Αλεξία Μαυρολέων, καθώς και οι γονείς της εορτάζουσας, Παύλος και Μαρί Σαντάλ.

Η είσοδος της τούρτας από τα αδέλφια της

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς εκτυλίχθηκε κατά την εμφάνιση της τούρτας γενεθλίων στις 23:33 το βράδυ. Ήταν μια γιγαντιαία κόκκινη δημιουργία καλυμμένη με φρέσκα βατόμουρα, την οποία μετέφεραν στα χέρια τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια της, Κωνσταντίνος Αλέξιος και Αχιλλέας Ανδρέας κάτω απο το διακριτικό βλέμμα του Οδυσσέα – Κίμωνα Ντε Γκρες και του πατέρα τους Παύλου Ντε Γκρες.

Ακριβώς πίσω τους ακολουθούσε ο μικρότερος αδελφό της, Αριστείδης Σταύρος, ο οποίος είχε γιορτάσει την ενηλικίωσή του λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 29 Ιουνίου, με οικογενειακό πάρτι στην κατοικία της οικογένειας στο Κότσγουολντς της Αγγλίας.

Για τη βραδιά των γενεθλίων της, η Μαρία Ολυμπία επέλεξε ένα λευκό μίντι σατέν φόρεμα, το οποίο συνδύασε με nude πέδιλα, σβήνοντας τα κεράκια της ενώ οι καλεσμένοι κατέγραφαν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.