Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μαίρη Ριβέρα, η οποία έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Spider-Man: No Way Home» του 2021, υποδυόμενη τη Φιλιππινέζα γιαγιά του Νεντ Λιντς. Η Μαίρη Ριβέρα πέθανε στις 15 Απριλίου 2026, σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Συγγενικό της πρόσωπο δήλωσε στο TMZ ότι η ηθοποιός είχε πέσει σε κώμα. Η οικογένειά της αποφάσισε να διακοπεί η μηχανική υποστήριξη, αφού οι γιατροί τούς ενημέρωσαν ότι, ακόμη και εάν ξυπνούσε, οι πιθανότητες ουσιαστικής ανάρρωσης δεν ήταν καλές. Η Μαίρη Ριβέρα πέθανε στη Χονολουλού της Χαβάης και στη συνέχεια αποτεφρώθηκε.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, όπως αναφέρει το Page Six, ήταν ιδιαίτερα υπερήφανη για τη συμμετοχή της στην ταινία της Marvel. Στον ρόλο της μιλούσε ταγκαλόγκ και μοιράστηκε τη μεγάλη οθόνη με τον Τομ Χόλαντ, τη Ζεντάγια και τον Τζέικομπ Μπάταλον, καθώς και με τον Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος επέστρεψε ως Πίτερ Πάρκερ και Spider-Man.

‘Spider-Man: No Way Home’ actress dead at 82 https://t.co/h4MHDY2pGe pic.twitter.com/RbNlpgPcIF — Page Six (@PageSix) August 4, 2026

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας, η Μαίρη Ριβέρα ζητούσε από τον Spider-Man του Άντριου Γκάρφιλντ να καθαρίσει έναν ιστό αράχνης από το ταβάνι. Ο Νεντ μετέφραζε την παράκλησή της, λέγοντάς του: «Η γιαγιά μου σε ρωτάει εάν μπορείς να βγάλεις τον ιστό από εκεί, αφού βρίσκεσαι ήδη ψηλά». Εκείνος, τελικά, έκανε αυτό που του ζήτησε.

Η εμφάνισή της στο «Spider-Man: No Way Home» ήταν η μοναδική κινηματογραφική συμμετοχή που καταγράφεται στη σελίδα της στο IMDb. Η Μαίρη Ριβέρα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Αλεχάντρο, τα παιδιά της, 11 εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Το «Spider-Man: No Way Home» γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κατακτώντας την πρώτη θέση στο παγκόσμιο box office για το 2021.

Η επόμενη ταινία της σειράς, «Spider-Man: Brand New Day», με πρωταγωνιστές ξανά τον Τομ Χόλαντ, τη Ζεντάγια και τον Τζέικομπ Μπάταλον, κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου 2026. Η ταινία πραγματοποίησε εισπράξεις 355 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο εγχώριο άνοιγμα στην ιστορία του box office. Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέγραψε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία για ακόμη μία αυτοτελή ταινία του Spider-Man μετά το «Brand New Day», καθώς οι σχετικές συνεργασίες φέρεται να συμφωνούνται ξεχωριστά για κάθε παραγωγή. Ωστόσο, θεωρείται πιθανό ο Τομ Χόλαντ να εμφανιστεί στο «Avengers: Doomsday» ή στη συνέχειά του, «Avengers: Secret Wars».