Ιδιαίτερη σημασία είχε η Τετάρτη 29 Ιουλίου για τον Θανάση Πάτρα και την Κατερίνα Παγώνη, καθώς το ζευγάρι γιόρτασε τη 19η επέτειο του γάμου του.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής θέλησε να τιμήσει τη σημαντική αυτή ημέρα με μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από τον γάμο τους, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στη στιγμή που ξεκίνησε επίσημα η κοινή τους ζωή.

Στα στιγμιότυπα, ο Θανάσης Πάτρας και η σύζυγός του ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες ανταλλάσσουν ένα φιλί. Δεκαεννέα χρόνια μετά, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε με λόγια αγάπης στη γυναίκα που παραμένει σταθερά στο πλευρό του, τόσο στις όμορφες όσο και στις δύσκολες στιγμές.

Η ανάρτηση του Θανάση Πάτρα

«Πέρασαν 19 Ιουληδες και η μόνη σταθερά μου είσαι εσύ. Στα εύκολα και στα δύσκολα, στις συννεφιές και τις ξαστεριες. Να μείνεις για πάντα εδώ αγαπημένη μου. Με το ίδιο χαμόγελο και την ίδια ζεστή αγκαλιά. Σ’αγαπω πολύ. Χρονια μας πολλά, να ζήσουμε!».