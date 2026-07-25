Μαζί φαίνεται πως βρίσκονται ξανά ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου, αφήνοντας πίσω την περίοδο κατά την οποία είχαν επιλέξει να κρατήσουν αποστάσεις. Η νέα κοινή εμφάνιση στη Μύκονο επιβεβαίωσε την επανασύνδεση του ζευγαριού.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου επέλεξαν το νησί των ανέμων για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές μακριά από την Αθήνα. Μάλιστα, η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε το ζευγάρι στην παραλία του Άη Γιάννη.

Η νέα κοινή εμφάνιση στη Μύκονο

Η παραμονή τους στη Μύκονο δεν περιορίστηκε στις εξορμήσεις στις παραλίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους πραγματοποίησαν και βραδινή βόλτα στα Ματογιάννια, επιχειρώντας, ωστόσο, να αποφύγουν την έντονη προσοχή των φωτογράφων. Η διακριτικότητα αυτή δεν είναι καινούργια για το ζευγάρι, καθώς από την αρχή της γνωριμίας του απέφευγε να τοποθετεί την προσωπική του ζωή στο επίκεντρο της δημοσιότητας. «Δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου γιατί μετά πάμε σε άλλη κουβέντα. Πρέπει να σεβόμαστε και τον άλλον άνθρωπο», είχε αναφέρει ο Κωνσταντίνος Βασάλος σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star».

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη Δανάη Βαρθολομάτου τον περασμένο Αύγουστο στη Μύκονο

Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν το καλοκαίρι του 2025, όταν έγιναν γνωστές οι πρώτες κοινές αποδράσεις τους. Στο διάστημα που ακολούθησε, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου ταξίδεψαν σε διάφορους προορισμούς, έχοντας ως κοινά σημεία αναφοράς την αγάπη τους για τη γυμναστική και τα ταξίδια.

Τον Ιούνιο του 2026, δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι το ζευγάρι περνούσε μια κρίση καθώς οι κοινές εμφανίσεις και τα ταξίδια είχαν σταματήσει. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Βασάλος ενοχλήθηκε όταν η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» είχε αναφερθεί στη σχέση του κάνοντας λόγο για χωρισμό. «Βγήκε η Φωτεινή Πετρογιάννη και έλεγε για μένα διάφορα πράγματα χωρίς να ξέρει. Με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει τι και πώς κάνω στην προσωπική μου ζωή; Ρεπορτάζ χωρίς να πάρει εμένα τηλέφωνο; Πάρε με τηλέφωνο να σου πω τι γίνεται», είχε πει χαρακτηριστικά ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου.

Ποια είναι η Δανάη Βαρθολομάτου

Η Δανάη Βαρθολομάτου είναι δικηγόρος και ανήκει επίσης στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η συστηματική ενασχόληση με τη γυμναστική φαίνεται πως αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που έφεραν κοντά τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Δανάη Βαρθολομάτου. Παράλληλα, μοιράζονται την επιθυμία για συχνά ταξίδια και αποδράσεις, όπως έδειξαν οι προηγούμενες κοινές διακοπές τους στη Μήλο, στο Μεξικό, στην Ισλανδία, στη Μαδρίτη και στις Σεϋχέλλες.

Παρότι κανένας από τους δύο δεν έχει επιλέξει να μιλήσει αναλυτικά δημοσίως για τη σχέση τους, οι πρόσφατες κοινές τους στιγμές δείχνουν ότι η περίοδος της απομάκρυνσης αποτελεί παρελθόν.

Η Μύκονος φαίνεται πως έγινε ο προορισμός όπου ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου ξεκίνησαν ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική τους ζωή και το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου που λέει «μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε…» τους ταιριάζει γάντι!