Για τον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, δίνοντας μια πιο προσωπική διάσταση στη σχέση τους και στο πώς ολοκληρώθηκε μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, σε ερωτήσεις που δέχτηκε μέσα από τη διαδικτυακή του εκπομπή στο YouTube, όπως προβλήθηκε στο «Breakfast@Star», ξεκαθάρισε πως ο χωρισμός τους δεν συνοδεύτηκε από εντάσεις ή συγκρούσεις. Όπως ανέφερε, και οι δύο αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, συνειδητοποιώντας ότι βρίσκονταν σε διαφορετική φάση της ζωής τους.

Παράλληλα, τόνισε πως διατηρεί καλές σχέσεις με την πρώην σύντροφό του και ότι εξακολουθεί να έχει θετικά συναισθήματα για εκείνη, καθώς υπήρξε σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

«Μετά από έξι χρόνια ο καθένας διάλεξε μια άλλη πορεία που ήθελε. Χωρίσαμε ανώδυνα, χωρίς τσακωμούς, εντάσεις κτλ. Βγήκαμε, μιλήσαμε, τα είπαμε, καταλάβαμε ότι ο καθένας θέλει άλλα πράγματα στη ζωή του τη συγκεκριμένη τότε περίοδο και είπαμε να το αφήσουμε. Αλλά όλα καλά, με την Ευρυδίκη μιλάω ακόμα. Την αγαπώ γιατί έχει περάσει και από τη ζωή μου, έξι χρόνια ήμασταν μαζί… Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτήν. Αυτή από εμένα μπορεί να έχει», δήλωσε χαρακτηριστικά.