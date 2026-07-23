Τα ζώδια σήμερα κινούνται σήμερα σε ένα αστρολογικό τοπίο όπου η δύσκολη όψη του Ήλιου με τον Χείρωνα φέρνει στην επιφάνεια ευαισθησίες, ενώ η σταδιακή αποκατάσταση της πορείας του Ερμή βοηθά να ξεπεραστούν καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις.

Η παρουσία της Σελήνης σε φάση κενής πορείας στον Σκορπιό συνιστά αποχή από νέες δεσμεύσεις, με την είσοδό της στον Τοξότη αργότερα το βράδυ να αλλάζει το κλίμα, προσφέροντας ανανέωση και αισιοδοξία.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Οικονομικά ζητήματα μπορεί να εντείνουν τις ανασφάλειές σας σήμερα, καθώς ο Ήλιος στον Λέοντα σχηματίζει δύσκολη όψη με τον Χείρωνα. Αξιοποιήστε όσα ήδη διαθέτετε και οργανώστε καλύτερα τα οικονομικά σας, βάζοντας στόχο να αποταμιεύετε περισσότερο στο μέλλον. Αποφύγετε να αναλάβετε νέες υποχρεώσεις όσο η Σελήνη στον Σκορπιό βρίσκεται σε φάση κενής πορείας, καθώς νέα εγχειρήματα δύσκολα θα προχωρήσουν όπως τα υπολογίζετε. Αργότερα, με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή πορεία, μπορεί να υπάρξει σύγχυση ή αλλαγή δεδομένων. Το βράδυ, η είσοδος της Σελήνης στον Τοξότη ανανεώνει τη διάθεσή σας, αν και η έντονη κινητικότητα ίσως σας κουράσει. Η αρμονική σύνδεση Ήλιου και Σελήνης ευνοεί την προσευχή, τον διαλογισμό και την αναζήτηση καθοδήγησης.

Ταύρος

Συναισθήματα που είχατε αφήσει στην άκρη ζητούν σήμερα την προσοχή σας. Η δύσκολη όψη του Ήλιου με τον Χείρωνα σας καλεί να αντιμετωπίσετε όσα σας βαραίνουν, ακόμη κι αν η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Φροντίστε τον εαυτό σας και δώστε χρόνο στην ψυχική σας ισορροπία. Η Σελήνη στον Σκορπιό ευνοεί την ηρεμία και όχι τις μεγάλες πρωτοβουλίες, ενώ μπορείτε να ολοκληρώσετε εκκρεμότητες που είχαν μείνει πίσω. Καθώς ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία, κάποιες ιδέες ίσως χρειαστούν επανεξέταση. Το βράδυ φέρνει συναισθηματική αποφόρτιση. Επιλέξτε να βρεθείτε μόνο με ανθρώπους που εμπιστεύεστε πραγματικά.

Δίδυμοι

Οι σκέψεις σας μπορεί να γίνουν πιο βαριές από το συνηθισμένο. Η όψη Ήλιου και Χείρωνα δοκιμάζει την αισιοδοξία σας, γι’ αυτό προσπαθήστε να εστιάσετε στα θετικά. Η Σελήνη στον Σκορπιό σας κρατά απασχολημένους, όμως η αίσθηση ότι η πρόοδος είναι μικρή ίσως σας απογοητεύσει. Με τον Ερμή να ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του, είναι προτιμότερο να βάλετε πιο ήπιους ρυθμούς στην καθημερινότητά σας. Το βράδυ, η Σελήνη στον Τοξότη ευνοεί τις σχέσεις και το φλερτ. Οι χαλαρές και ανάλαφρες συζητήσεις θα φέρουν μεγαλύτερη οικειότητα.

Καρκίνος

Η επαφή με τη φύση μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά σήμερα. Η δύσκολη όψη του Ήλιου με τον Χείρωνα υπενθυμίζει πόσο έχετε απομακρυνθεί από ό,τι σας γειώνει πραγματικά. Η Σελήνη στον Σκορπιό ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη διάθεση για έκφραση, όμως δεν ευνοεί την έναρξη νέων σχεδίων. Συνεχίστε όσα ήδη έχετε ξεκινήσει και αφήστε χώρο για παιχνίδι και καλλιτεχνική έμπνευση. Ο Ερμής σε ορθή πορεία βοηθά να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις. Το βράδυ οργανώστε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και αφιερώστε χρόνο στην ευεξία.

Λέων

Η σημερινή ημέρα σας καλεί να δείτε με ειλικρίνεια επιλογές του παρελθόντος που σας οδήγησαν σε δυσκολίες ή χαμένες ευκαιρίες. Η όψη του Ήλιου με τον Χείρωνα δείχνει ότι η αυτογνωσία μπορεί να γίνει το πρώτο βήμα για πρόοδο. Μην πιέσετε τον εαυτό σας να ξεκινήσει κάτι καινούργιο όσο η Σελήνη βρίσκεται σε κενή πορεία στον Σκορπιό. Αν δεν βρίσκετε ακόμη λύσεις, προσπαθήστε πρώτα να κατανοήσετε την πραγματική φύση του προβλήματος. Το βράδυ η Σελήνη στον Τοξότη σας γεμίζει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση για δημιουργία.

Παρθένος

Ο διαλογισμός, η προσευχή ή κάθε μορφή εσωτερικής αναζήτησης μπορεί να σας προσφέρει σημαντικές απαντήσεις σήμερα. Η επιρροή του Χείρωνα σας βοηθά να επουλώσετε παλιές πληγές μέσα από την αυτοπαρατήρηση. Η Σελήνη στον Σκορπιό ενισχύει τη σκέψη, αλλά οι ιδέες που γεννιούνται δύσκολα θα υλοποιηθούν άμεσα. Μην πιέζετε τις εξελίξεις. Ο Ερμής σε ορθή πορεία αναζωογονεί τις κοινωνικές επαφές σας. Το βράδυ δώστε προτεραιότητα στην προσωπική σας ισορροπία, ζητήστε βοήθεια αν τη χρειάζεστε και βάλτε όρια σε όσους σας εξαντλούν.

Ζυγός

Μείνετε μακριά από ανταγωνισμούς και τοξικές συμπεριφορές. Η δύσκολη όψη Ήλιου και Χείρωνα δείχνει ότι άνθρωποι που κουβαλούν τα δικά τους προβλήματα μπορεί να τα μεταφέρουν στους γύρω τους. Δεν είναι δική σας ευθύνη να σώσετε όσους δεν θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Η Σελήνη στον Σκορπιό ευνοεί πιο ήρεμους ρυθμούς και μικρές απολαύσεις. Με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή πορεία, επαγγελματικές καθυστερήσεις αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν. Το βράδυ η διάθεσή σας γίνεται πιο ανάλαφρη και οι σχέσεις αποκτούν καλύτερη ισορροπία.

Σκορπιός

Μην πιέζετε τον εαυτό σας να αποδείξει τις δυνατότητές του σήμερα. Η σύγκρουση Ήλιου και Χείρωνα, σε συνδυασμό με τη Σελήνη στο ζώδιό σας σε κενή πορεία, δημιουργεί αβεβαιότητα και δυσκολία στις αποφάσεις. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα για ξεκούραση και συναισθηματική αποφόρτιση αντί να κυνηγάτε αποτελέσματα. Αποφύγετε νέες δεσμεύσεις ή υποσχέσεις. Με τον Ερμή σε ορθή πορεία ίσως λάβετε απαντήσεις που περιμένατε. Το βράδυ θα νιώσετε μεγαλύτερη σταθερότητα και θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε σημαντικές υποχρεώσεις.

Τοξότης

Η φροντίδα της υγείας σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να πετύχετε τους στόχους σας. Η δύσκολη όψη Ήλιου και Χείρωνα δείχνει ότι η ισορροπία ανάμεσα στην ξεκούραση και την προσπάθεια είναι απαραίτητη. Η Σελήνη στον Σκορπιό δυσκολεύει τη συγκέντρωση και σας ωθεί να κινηθείτε με πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ο Ερμής σε ορθή πορεία βοηθά να ξεκαθαρίσουν σκέψεις και προτεραιότητες. Από το βράδυ και μετά, με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σας, η αισιοδοξία επιστρέφει. Ακολουθήστε τη διαίσθησή σας και μην φοβηθείτε να ονειρευτείτε πιο μεγάλα σχέδια.

Αιγόκερως

Οι υποχωρήσεις που κάνατε το τελευταίο διάστημα ίσως σας κάνουν να αναρωτηθείτε αν έχετε παραμελήσει τον εαυτό σας. Η όψη Ήλιου και Χείρωνα σας καλεί να επαναφέρετε τις προσωπικές σας ανάγκες στο προσκήνιο. Αν δεν έχετε διάθεση για κοινωνικές επαφές, μην πιέσετε τον εαυτό σας. Με τον Ερμή σε ορθή πορεία ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις στα αισθηματικά. Το βράδυ θα νιώσετε μεγαλύτερη ανάγκη για ηρεμία και απομόνωση. Περάστε χρόνο με ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε ασφαλείς.

Υδροχόος

Η σημερινή ημέρα φέρνει έντονη συναισθηματική φόρτιση. Καθώς προσπαθείτε να καταλάβετε τι πραγματικά θέλετε, μπορεί να διαπιστώσετε ότι και οι δικοί σας άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι από το συνηθισμένο. Δείξτε κατανόηση χωρίς να περιμένετε άμεση ανταπόδοση. Αν κάποια κατάσταση γίνεται υπερβολικά πιεστική, απομακρυνθείτε προσωρινά. Ο Ερμής σε ορθή πορεία ευνοεί τη μάθηση και την απόκτηση νέων γνώσεων. Από το βράδυ και μετά θα είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε αρμονικά με τους άλλους.

Ιχθύες

Η ημέρα δεν προσφέρεται για σημαντικές ανακοινώσεις ή για την παρουσίαση νέων σχεδίων. Η όψη του Ήλιου με τον Χείρωνα και η κενή πορεία της Σελήνης στον Σκορπιό δείχνουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Ελέγξτε ξανά κάθε εργασία πριν τη δώσετε προς αξιολόγηση. Με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή πορεία, οι παρατηρήσεις των άλλων μπορεί να σας επηρεάσουν περισσότερο από όσο πρέπει. Αντί να βιαστείτε, οργανώστε τα επόμενα βήματά σας. Το βράδυ, η Σελήνη στον Τοξότη ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη προβολή και επαγγελματικές ευκαιρίες, αν και θα χρειαστεί να ξεπεράσετε ορισμένα εμπόδια πρώτα.