Η διάσημη αμερικανίδα ηθοποιός, Μία Φάροου φωτογράφισε την εγγονή της Maureen με φόντο τον Παρθενώνα και αναφέρθηκε στην Δημοκρατία και τον εξοστρακισμό.

Η εμβληματική μούσα και σύντροφος του Γούντι Άλεν, τη δεκαετία του 1980, η Μια Φάροου βρέθηκε στην χώρα μας κάνοντας οικογενειακές διακοπές και έσπευσε να φωτογραφήσει την εγγονή της Maureen, από τον γιό της Fletcher Previn, με φόντο τον Παρθενώνα αλλά και στο λιμάνι της Ύδρας γράφοντας στη λεζάντα «η εγγονή μου Maureen στις οικογενειακές μας διακοπές».

Χωρίς να δώσει επιπλέον στοιχεία για το που ακριβώς βρίσκεται, η πασίγνωστη αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια, παρόλο που ταξιδεύει συχνά ανά τον κόσμο ως Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNICEF, κατάφερε όπως φαίνεται να επισκεφθεί την χώρα μας για πρώτη μάλιστα φορά και να αποτυπώσει με τον φακό του τηλεφώνου της, την εγγονή της Maureen που την συνόδευε σε αυτό το ταξίδι. Καθώς η ηθοποιός έχει συνολικά 14 παιδιά, 4 βιολογικά και 10 υιοθετημένα, από τα οποία έχει αποκτήσει πολλά εγγόνια.

Η άφιξη της ηθοποιού στην Ελλάδα, όπως φαίνεται έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, καθώς η ίδια κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και μόνο μέσω των φωτογραφιών της εγγονής της, που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό, έγινε γνωστή.

Όπως επίσης και από το γεγονός της επίσκεψης της σε μουσείο της χώρα μας όπου η διάσημη ηθοποιός φωτογραφίζοντας και ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό θραύσματα εξοστρακισμού αναφέρθηκε στο πολιτειακό σύστημα, στη Δημοκρατία αλλά και στην έννοια του εξοστρακισμού.