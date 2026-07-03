Φωτιά στις φήμες βάζει η Μαντόνα με την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Confessions II», καθώς οι θαυμαστές της είναι σίγουροι ότι αφήνει ξεκάθαρες αιχμές για τον πρώην σύζυγό της, Σον Πεν.



Στο ολοκαίνουριο κομμάτι με τίτλο «Bizarre», η βασίλισσα της ποπ περιγράφει μια σχέση γεμάτη πάθος, αλλά και έντονο ανταγωνισμό, «φωτογραφίζοντας» έναν κορυφαίο σταρ του κινηματογράφου με βαθιά μπλε μάτια, ο οποίος την έβλεπε ανταγωνιστικά.

Οι στίχοι που πρόδωσαν τον Σον Πεν

Στο κομμάτι «Bizarre», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, η Μαντόνα δεν κατονομάζει τον ηθοποιό, ωστόσο αναφέρεται σε έναν «σταρ του Χόλιγουντ» με «βαθιά μπλε μάτια» ως το «τέλειο έπαθλο», που σύμφωνα με τις ερμηνείες που αποδίδουν οι θαυμαστές της, περιγράφουν τον ηθοποιό.



Σε κάποιο σημείο τραγουδά: «Οδηγούσε υπερβολικά γρήγορα / Shelby Cobra, δεν ήταν γραφτό να κρατήσει», κάνοντας υπαινιγμό για το σπορ αυτοκίνητο που φημολογείται ότι του είχε χαρίσει όταν παντρεύτηκαν το 1985.



Στους στίχους του τραγουδιού περιλαμβάνονται επίσης αναφορές σε ένταση και ανταγωνισμό στη σχέση: «Στρώστε το κόκκινο χαλί για εμάς αλλά δεν θέλεις να το μοιραστείς / Υποθέτω ότι νιώθεις απειλή από εμένα, δεν το παραδέχεσαι», ενώ προσθέτει: «Τα μικρά πράγματα που έκανες με έκαναν να σε θέλω / Η φωτιά ήταν τόσο έντονη».

Ακούστε το τραγούδι:

Μια παράξενη και ανάρμοστη αγάπη

Η Μαντόνα περιγράφει την αγάπη τους ως «παράξενη», τραγουδώντας: «Τώρα που έφυγες, νιώθω τόσο άδεια / Γιατί με προκαλείς;» και συνεχίζει: «Ξέρω ότι σε άφησα πίσω και με μισείς / Χίλιοι λόγοι για τους οποίους δεν θα μπορούσες ποτέ να με έχεις / Η σκέψη να είμαι μαζί σου είναι τόσο ανάρμοστη».



Η τραγουδίστρια, παρόλα αυτά, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση και δεν έχει επιβεβαιώσει πως οι στίχοι της απευθύνονται στον πρώην σύζυγό της.

Το ταραχώδες χρονικό του γάμου τους

Η Μαντόνα και ο Σον Πεν υπήρξαν παντρεμένοι από το 1985 έως το 1989, σε μια σχέση που είχε χαρακτηριστεί ταραχώδης. Η τραγουδίστρια είχε καταθέσει για πρώτη φορά αίτηση διαζυγίου το 1987, ενώ σε συνέντευξή της το 2022 είχε δηλώσει ότι «το να παντρευτεί δεν ήταν η καλύτερη ιδέα».



Παρά το παρελθόν τους, οι δύο τους διατηρούν καλές σχέσεις, με τη Μαντόνα να έχει περιγράψει τον ηθοποιό ως «στοργικό και συμπονετικό άνθρωπο». Το 2016, οι δύο τους είχαν επαναφέρει φήμες περί επανασύνδεσης όταν εμφανίστηκαν να κρατιούνται χέρι χέρι σε εκδήλωση πριν από τις Χρυσές Σφαίρες, ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκαν.