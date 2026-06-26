Με αφορμή την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας, ο Τάσος Ιορδανίδης μίλησε στην κάμερα του Happy Day και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, στο πρόγραμμα του Alpha, για το μέλλον του στην τηλεόραση.

«Συνεχίζουμε και του χρόνου, ναι. Στο μετερίζι της παρουσίασης είναι δεδομένο ότι συνεχίζω, ναι. Ακούω ότι και η Κατερίνα Καραβάτου έρχεται στη γειτονιά μας, με τον Χρήστο Φερεντίνο, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αλλά και γω, απ’ αυτά που ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι δυο άνθρωποι οι οποίοι μου είναι, εμένα, εξαιρετικά συμπαθείς τουλάχιστον».

«Περνάει κρίση η τηλεόραση, κακά τα ψέματα. Περνάει κρίση η τηλεόραση και, αυτή τη στιγμή, βρυχάται το διαδίκτυο» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο γνωστός ηθοποίος και παρουσιαστής, στις νέες του δηλώσεις στην κάμερα του Alpha.

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