Η Αθηνά Μαξίμου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη όπου αναφέρθηκε εκτενώς στον προσωπικό της αγώνα για τη μητρότητα, εξηγώντας πώς κατάφερε τελικά να βρει την εσωτερική ισορροπία. Η γνωστή πρωταγωνίστρια περιέγραψε τη διαδικασία αποδοχής της πραγματικότητας, σημειώνοντας πως έχει αφήσει πίσω της τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος.

Η ειρήνη με τον εαυτό της και οι μάχες

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έκανε τελικά ειρήνη με τη συγκεκριμένη έκβαση στη ζωή της, η Αθηνά Μαξίμου εξήγησε τη δική της οπτική γωνία:

«Ναι, έκανα ειρήνη. Αλλά ακόμα και η ειρήνη με τον εαυτό μας, για ό,τι μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας από μας -μια γυναίκα σε σχέση με τη μητρότητα, μια άλλη για να ξεφύγει από την κακοποίηση που υφίσταται ή για τη διαφορετικότητά της-, περνά, δυστυχώς, από πολλές μάχες. Στην περίπτωσή μου, πιστεύω ότι, από ένα σημείο και μετά, όλα έγιναν για κάποιο λόγο».

Στη συνέχεια της συζήτησης στο περιοδικό Hello, η ηθοποιός στάθηκε στην ανάγκη να μην εγκλωβίζεται κανείς σε καταστάσεις που δεν προχωρούν, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Θεωρώ επίσης ότι δεν πρέπει να γινόμαστε εμμονικοί καθώς κι αυτό καταντά νοσηρό. Οπότε, όταν κατάλαβα ότι η μητρότητα, είτε φυσικά είτε τεχνητά ή μέσω υιοθεσίας, αδυνατούσε να έρθει, είπα: «ΟΚ, δεν έγινε κάτι. Δεν θα πεθάνει κανείς!». Ηρέμησα, το αποδέχθηκα και προχώρησα παρακάτω».

Η μεταμόρφωση του έρωτα και η αξία της αγάπης

Πέρα από το ζήτημα των προσπαθειών της να γίνει μητέρα, η συζήτηση στράφηκε και στις προσωπικές σχέσεις, με την ίδια να αναλύει πώς διαφοροποιείται ο έρωτας από την αγάπη στο πέρασμα του χρόνου.

Όταν ρωτήθηκε για το αν το ερωτικό συναίσθημα λειαίνει ή αλλάζει μορφή, η ηθοποιός τοποθετήθηκε ως εξής:

«Ο έρωτας είναι κάτι το οποίο μεταμορφώνεται. Έρχεται, καταλαγιάζει, ξαναέρχεται, ξανακαταλαγιάζει. Επίσης, ανήκει σε μια περιοχή ανίκητη και ιδεατή. Είναι η φύση του τέτοια. Το θέμα είναι η αγάπη. Το πόσο αγαπάς τον άλλο άνθρωπο, πόσο χτίζεις τη ζωή σου μαζί του, πόσο την ονειρεύεσαι δίπλα του. Ο έρωτας καμιά φορά περιλαμβάνει και τη συνειδητή ανάγκη να αλλάξεις το σύντροφό σου ή να αλλάξεις εσύ για εκείνον. Στην αγάπη, αυτή την ανάγκη δεν την έχεις;»