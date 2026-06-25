Για το απρόσμενο τέλος της εκπομπής Buongiorno μίλησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον MyRadio το πρωί της Πέμπτης (25/6).

Ελάχιστες ώρες αφού τους ανακοινώθηκε η λήξη της συνεργασίας με το MEGA, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και συνεργάτης της Φαίης Σκορδά επεσήμανε: «Όσοι με ξέρετε, δόξα τω Θεώ 19 χρόνια τώρα, ξέρετε πώς κινούμαι.

Προφανώς έχω να πω πάρα πολλά και προφανώς θα μου ξεφύγουν κάποια. Παρ’ όλα αυτά, είναι από τις φορές που εγώ δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου, διότι σέβομαι τη σύμβαση που έχω υπογράψει και το χέρι που με πληρώνει».

«Δεν δαγκώνουμε το χέρι που μας πληρώνει. Εχθές όντως μας ανακοινώθηκε μέσω της παρουσιάστριάς μας ότι το Buongiorno κόβεται. Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας πω κάτι», συμπλήρωσε.