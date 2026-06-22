Τις καταχρηστικές συμπεριφορές στον καλλιτεχνικό χώρο και την προσωπική του απογοήτευση από παλαιότερους συναδέλφους του περιέγραψε σε μια εξομολόγηση εκ βαθέων ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο πρωταγωνιστής, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, αναφέρθηκε εκτενώς στην έννοια του θαυμασμού και εξήγησε τη δική του εμπειρία από το θέατρο, ξεκαθαρίζοντας πως υπήρξαν περιστατικά που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Όταν ρωτήθηκε για τα πρότυπα που είχε στα πρώτα του βήματα, ο Αιμίλιος Χειλάκης επέλεξε να μην αποκαλύψει συγκεκριμένες ταυτότητες, εξηγώντας τη στάση του:

«Δεν θα πω ποιους θαύμαζα μικρός, γιατί τους γνώρισα αυτούς τους ηθοποιούς και έπαψα να τους θαυμάζω. Δεν έχω πάψει όμως να έχω την τάση να θαυμάζω, ακόμα και τη στιγμή που θα μου προδοθεί ο θαυμασμός.

Δεν θα πω τα ονόματα, γιατί δεν έχει σημασία. Τους θαύμαζα απίστευτα, τους γνώρισα και έπαψα να τους θαυμάζω. Οι συμπεριφορές απογοητεύουν. Οι συμπεριφορές οι οποίες είναι καταχρηστικές. Το καταχρηστικό του σπουδαίου ανθρώπου είναι χειρότερο».

Η υπερβολή στον θαυμασμό και οι συνάδελφοι που ξεχωρίζει

Πριν εστιάσει στις αρνητικές εμπειρίες, ο ηθοποιός ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη διαδικασία της αναγνώρισης της αξίας των άλλων, κάνοντας ονομαστική αναφορά σε πρόσωπα που εκτιμά βαθιά:

«Πρέπει να είσαι γενναίος και να μιλάς για τους ανθρώπους που θαυμάζεις και να μιλάς καθ’ υπερβολήν γι’ αυτούς. Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε χωρίς να υπερβάλλουμε.

Αν δεν θαυμάσεις καθ’ υπερβολήν είσαι ελαχίστως ανάπηρος, γιατί δεν μπορείς να θαυμάσεις λέγοντας “ε, καλός είναι”. Όσο αρχίζεις να θαυμάζεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις τι θέλεις, τι επιθυμείς, ποιος είναι αυτός που τείνεις να γίνεις κι εσύ.

Εγώ έχω θαυμάσει συναδέλφους, έχω θαυμάσει νέα παιδιά. Έχω θαυμάσει τον Γιάννη Μπέζο και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Δεν ντρέπομαι να το πω».

Η κοινή ζωή με την Αθηνά Μαξίμου

Στον αντίποδα των επαγγελματικών απογοητεύσεων, ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε για τη σταθερή πηγή έμπνευσης στη ζωή του, τη σύζυγό του, περιγράφοντας τα θεμέλια της μακροχρόνιας σχέσης τους.

«Η Αθηνά είναι ένας εξαιρετικά γοητευτικός άνθρωπος, όχι μόνο λόγω ομορφιάς. Είναι μία εξαιρετική προσωπικότητα. Εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Είμαστε 22 χρόνια μαζί. Αλλά το πρόσημό μας είναι ότι γοητευόμαστε ακόμα ο ένας από τον άλλον».

Όπως συμπλήρωσε στη συνέχεια της τοποθέτησής του, βασικό στοιχείο της συμπόρευσής τους είναι ο αμοιβαίος σεβασμός κατά τη διάρκεια των διαφωνιών, καθώς, παρά την ένταση που μπορεί να προκύψει, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η προσβολή ή η ακύρωση του άλλου.