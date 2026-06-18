Μια πολύ προσωπική ανάρτηση έκανε η Δανάη Μπάρκα, η οποία διανύει τις πρώτες ημέρες μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση. Η ηθοποιός θέλησε να επικοινωνήσει απευθείας με τους διαδικτυακούς της φίλους προκειμένου να τους ευχαριστήσει για την υποστήριξη και τη θετική ενέργεια που της στέλνουν.

Στο μήνυμά της, η ίδια περιγράφει με απόλυτη ειλικρίνεια πώς βιώνει αυτές τις ώρες, γράφοντας:

«Σας στέλνω μια αγκαλιά. Στον καθένα ξεχωριστά. Διαβάζω τα μηνύματά σας και κλαίω από συγκίνηση και χαρά. Τι όμορφο πράγμα είναι να λέμε καλά λόγια και να χαιρόμαστε με κάτι όμορφο; Αλήθεια με έχετε ρημάξει στο κλάμα. Ανταποδίδω κάθε ευχή. Από χθες απαντάω και θα προσπαθήσω σε όλους»

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι πρόθεσή της είναι να μην αφήσει κανέναν παραπονεμένο, γι’ αυτό και έχει ξεκινήσει να στέλνει προσωπικά μηνύματα σε όσους της έγραψαν.