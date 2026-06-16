Σε μια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του προχώρησε ο Σταύρος Φλώρος την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, αποκαλύπτοντας πως ήρθε αντιμέτωπος με μια βαριά ιατρική επιπλοκή που επέβαλε την άμεση διεξαγωγή δεύτερης, έκτακτης χειρουργικής επέμβασης.

Ο νικητής του ριάλιτι Survivor, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπείες σε κέντρο αποκατάστασης μετά τον ακρωτηριασμό του κάτω άκρου του, διέκοψε τη σιωπή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εξηγήσει στους ακολούθους του τους λόγους της πρόσφατης απουσίας του.

Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο Σταύρος Φλώρος περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε τις τελευταίες ημέρες:

«Γεια σε όλους. Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα το θέμα θα είχε ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό.



Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη βδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής. Αφόρητοι πόνοι. Έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μια πολύ σοβαρή επιπλοκή, δημιουργήθηκε μια εσωτερική αιμορραγία».

Το δεύτερο έκτακτο χειρουργείο και η ψυχολογική πίεση

Λόγω της εσωτερικής αιμορραγίας, οι θεράποντες ιατροί αναγκάστηκαν να τον οδηγήσουν ξανά στο χειρουργείο, με τον ίδιο να μην κρύβει την ψυχική κόπωση από τη συνεχιζόμενη αυτή δοκιμασία.

Συνεχίζοντας την εξιστόρησή του, ο Σταύρος Φλώρος σημείωσε:

«Οπότε, αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο, έκτακτο, χειρουργείο. Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω.

Oι γιατροί μου είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά, εξελίσσονται προς το παρόν και ελπίζω να συνεχίσουνε έτσι τα πράγματα ομαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ, και πάλι».

Παράλληλα με το βίντεο, ο Σταύρος Φλώρος συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα γραπτό μήνυμα, υπενθυμίζοντας πως έχει συμπληρωθεί πλέον ένας μήνας από τη στιγμή του τραυματισμού του που ανέτρεψε τα δεδομένα της ζωής του.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που όλα άλλαξαν… Στην πιο δύσκολη και οδυνηρή εβδομάδα της αποκατάστασης μου στηρίγματα μου: ο Θεός, η Παναγία, η οικογένειά μου και φυσικά εσείς. Εσείς, που δεν έχετε αφήσει την κατάσταση να ξεχαστεί και δείχνετε αμέριστο ενδιαφέρον! Σας ευχαριστώ για όλα από καρδιάς».