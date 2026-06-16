Στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικόν νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, μετά από επείγουσα εισαγωγή στην οποία υποβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου εξαιτίας έντονης πνευμονολογικής δυσλειτουργίας.

Δυσφορία και αδιαθεσία ήταν τα συμπτώματα που θορύβησαν το περιβάλλον της και την οδήγησαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ . Η 92χρονη ηθοποιός βρίσκεται υπό τη συνεχή επίβλεψη ειδικών ιατρών, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας της.

Σχετικά με τις εξελίξεις της νοσηλείας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno», δίνοντας το ακριβές ιατρικό στίγμα και ξεκαθαρίζοντας ότι η ασθενής δεν έχει μεταφερθεί σε ΜΕΘ.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος περιέγραψε την πορεία της αντιμετώπισης του προβλήματος από το προσωπικό του νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας δήλωσε:

«Στη χθεσινή εφημερία χθες το βράδυ προσήλθε η Μάρω Κοντού, με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην καρδιολογική κλινική, όπου την παρακολουθούν πνευμονολόγοι.

Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».

Η Μάρω Κοντού παραμένει στον θάλαμο νοσηλείας όπου συνεχίζονται οι απαραίτητες θεραπευτικές ενέργειες, με την ανταπόκριση του οργανισμού της να αξιολογείται διαρκώς από το ιατρικό επιτελείο.