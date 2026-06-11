Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναφέρθηκε ξανά στον Γιάννη Τσιμιτσέλη μέσα από την εκπομπή του στο «My Radio 104,6», ξεκαθαρίζοντας πως η σχέση τους έχει πλέον διαρραγεί οριστικά. Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι προσπάθησε αρκετές φορές μέσα στη χρονιά να κρατήσει επαφή μαζί του, ωστόσο, όπως είπε, δεν έλαβε ποτέ ανταπόκριση.

«Είμαι εγώ ο νέος Βελόπουλος, παιδιά, του Πρωινού. Με τον Γιάννη, όλη τη χρονιά, χρόνια πολλά του στέλνω, όταν μπήκε στο νοσοκομείο του έστειλα περαστικά. Δεν είναι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Γιάννης επιμένει, μετά από οκτώ μήνες, να με βρίζει. Επειδή τον συμφέρει προφανώς για να πουλήσει και την παράστασή του στον Γιώργο Λιάγκα. Εγώ τελείωσα τώρα με τον Γιάννη. Ό,τι έκανα, το ‘κανα όλη τη χρονιά. Και τι πήρα ως απάντηση; Να βγει να με ξαναβρίσει, οργισμένος. Του ‘χω στείλει μηνύματα όταν το είπα! Μετά του ‘στειλα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μετά του έστειλα, σας λέω, στις γιορτές. Όταν νοσηλεύτηκε. Ποτέ δεν έχει απαντήσει ο Γιάννης, που το παίζει ότι εγώ άλλαξα. Δεν άλλαξα εγώ! Εγώ μια χαρά φίλος του ήμουνα. Και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Από τώρα δεν είμαι φυσικά. Εκείνος δεν απαντούσε σε όλα τα μηνύματα. Δεν είναι ότι ξαφνικά εμένα κάτι με έπιασε και τον κριτίκαρα. Ο Γιάννης δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική και την κρατάει οκτώ μήνες. Και μια κριτική που είχα και δίκιο. Τελείωσε, τελείωσε! Τελείωσε, τελείωσε. Τελείωσε», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.