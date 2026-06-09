Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Να πάω εγώ να του μιλήσω; Δεν έχω λόγο να πάω. Δεν θα πω γεια. Δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στενοχωρεί, γιατί δεν ξέρω τι έχει πάθει φέτος ο Δημήτρης. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός δηλαδή. Δεν είναι δουλειά να τα χώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, στα πάντα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που κάνεις την κριτική. Και να την κάνει όπως θέλει, όπως γουστάρει. Απλά, ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Είναι εργαλείο ο Δημήτρης. Ευφυής. Και στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο πολύ έξυπνος, πολύ αστείος και τέτοια. Από ένα σημείο και μετά, πιθανότατα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα έπρεπε, για μένα, να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος. Και ξαφνικά τα βάζει με όλους. Και έχει γυρίσει λίγο τούμπα το προφίλ του ότι είναι το κακό παιδί. Ενώ δεν είναι κακό παιδί», ανέφερε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

«Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με μένα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς του τα έσκασε έτσι απότομα με μένα. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθε με μένα εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

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