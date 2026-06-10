Η ένταση ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο φαίνεται πως συνεχίζεται, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν νέες αιχμές δημόσια.

«Γιάννης (πάλι) έξαλλος στον Λιάγκα, επεισόδιο 3255: “Αυτό που δεν είχε ιδέα τίνος είναι η εκπομπή”», έγραψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, απαντώντας με τον δικό του τρόπο στα όσα είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για εκείνον στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ξεκαθάρισε πως, αν βρίσκονταν στην ίδια εκδήλωση, δεν θα πήγαινε να του μιλήσει, καθώς όπως είπε δεν έχει λόγο να το κάνει.

Μάλιστα, ο ηθοποιός ανέφερε πως έχει στενοχωρηθεί με τη στάση του παρουσιαστή, λέγοντας ότι τον τελευταίο καιρό ασχολείται με πολλά πρόσωπα και «κυνηγάει φαντάσματα». Παράλληλα, τόνισε πως εκτιμά τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ως επαγγελματία, χαρακτηρίζοντάς τον έξυπνο, αστείο και πολύ καλό σε αυτό που κάνει.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν διαταραχθεί από την αρχή της σεζόν, όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε σχολιάσει δημόσια πως δεν του άρεσε η επιλογή του Γιάννη Τσιμιτσέλη να αναλάβει ρόλο παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».