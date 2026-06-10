Νέα απάντηση στον Γιάννη Τσιμιτσέλη έδωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στο «My Radio 104,6», με αφορμή τα όσα είπε ο ηθοποιός για εκείνον στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής δεν έκρυψε την ενόχλησή του και μίλησε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, σχολιάζοντας την πρόσφατη εμφάνιση του ηθοποιού στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος υποστήριξε πως ο ηθοποιός συνεχίζει να ασχολείται μαζί του, ενώ άφησε αιχμές και για τη στάση του απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας πως στο παρελθόν τον κατηγορούσε, ενώ τώρα βρέθηκε στην εκπομπή του για να προωθήσει την παράστασή του.

«Κι εγώ παίζει να έχω χάσει την μπάλα, αλλά έχει χάσει όλη η φάση μας την μπάλα. Γι’ αυτό και ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Τι του είπα; “μη συντονίσεις δημοσιογραφική εκπομπή”. Το ‘κανε. Έκανε χειρότερα νούμερα από τη Ρέβη και τον Κουρδή. Και τώρα ενεπλάκη και το όνομά του στα δικαστήρια και ακούγεται. Δικαιώθηκα. Δεν με νοιάζει να το πω. Αλλά όχι και να τα ακούσω μετά από 8 μήνες. Να συνεχίζει ο Γιάννης να με βρίζει, για να μην παραδεχτεί τη μα…κία που έκανε. Μπορεί να έχω κολλήματα, μπορεί να είμαι γκρινιάρης, μπορεί οτιδήποτε, αλλά ποτέ δεν είχα πιλάλα να έχω εκπομπή. Κάποια στιγμή είπα, ρε παιδί μου, ότι η εξέλιξη είναι αυτή, αλλά μετά, όταν είδα ότι βγάζω περισσότερα λεφτά ως πανελίστας, είπα “μια χαρά”. Και τα ταξίδια μου τα πάω, και λεφτά βγάζω. Γιατί να έχω στο κεφάλι μου το άγχος των νούμερων; Αλλά ο Γιάννης που με ξέρει και έχει συζητήσει μαζί μου και ξέρει ότι δεν την έχω αυτή την πιλάλα είναι κρίμα. Εκτός αν το κάνει σκόπιμα. Γιατί κάτι πρέπει να πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω. Κάθε φορά που θα βγαίνει ο Γιάννης και θα λέει μια μα…κία, κάθε φορά ξεχωριστά θα του απαντάω. Ο Γιάννης που έφτυνε τον Λιάγκα και τώρα πήγε εκεί που έφτυνε και γλείφει. Για να προωθήσει την παράστασή του. Επίσης ο Γιάννης τώρα τουλάχιστον πήγε στον Λιάγκα να μου τα χώσει, γιατί θέλει να προωθήσει την παράστασή του. Την πρώτη φορά που πήγε, ο Γιάννης δεν είχε παράσταση τότε να προωθήσει. Πήγε απλώς για να με βρίσει. Λοιπόν, έναν χρόνο ο Γιάννης ασχολείται μαζί μου και λέει εμένα κακό παιδί. Ο Γιάννης είναι διαρκώς οργισμένος», ξέσπασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.