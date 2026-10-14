Τεράστια είναι η καταστροφή στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας και νέο βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα, αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Το βίντεο περιέχει πλάνα από την παραλία των Στεγνών στη Ρόδο, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, που παραπέμπουν σε παραλία χτυπημένη από «τσουνάμι».

Οχήματα, ομπρέλες και άλλες υποδομές στην ακτή έχουν υποστεί τρομακτικές ζημιές, όμως τίποτε δεν επισκιάζει τον θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος, κατά τις πρώτες πληροφορίες, αποπειράθηκε να μετακινήσει το όχημά του όταν εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά.

Δείτε το βίντεο: