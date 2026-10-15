Συνάντηση με τον δήμαρχο της Ρόδου, Αλέξανδρο Κολιάδη, είχε σήμερα το πρωί ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στο δημαρχείο του νησιού, με αντικείμενο την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, ώστε να προχωρήσει η αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και να προσδιοριστούν οι ανάγκες αποκατάστασης.

Στόχος της συνεργασίας είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς και ο προγραμματισμός των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν.