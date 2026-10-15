Σφοδρό και φονικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας της Τετάρτης από τη Ρόδο, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό και σημαντικές καταστροφές σε μεγάλο μέρος του νησιού, από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλυσό, το Φαληράκι, τα Αφάντου και την Καλλιθέα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ήδη από χθες, έχουν αρχίσει να μετρούν τις πληγές του νησιού, προχωρώντας στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά συγκροτήματα, ενόψει και του νέου κύματος κακοκαιρίας.

Οι εικόνες σε πολλές περιοχές του νησιού είναι αποκαρδιωτικές, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Αρχαγγέλου και των Στεγνών, όπου έχασε τη ζωή του ο 62χρονος ξενοδοϋπάλληλος.

Στην περιοχή Ασγούρου απεγκλωβίστηκε γυναίκα από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας των υδάτων, ενώ κοντά στη Λίνδο καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Από τις έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ δεν έμειναν ανέπαφες ούτε οι τουριστικές υποδομές στο Φαληράκι.

Δύο εβδομάδες πριν τελειώσει και επίσημα η καλοκαιρινή περίοδος, κρεβάτια, πόρτες και μπάνια βρέθηκαν σε χειμάρρους λάσπης, καθώς υπερχείλισε το ποτάμι που περνά από τις Καλυθιές στο Φαληράκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤNews, υπάρχουν αναφορές για καταστροφές και σε άλλα ξενοδοχεία, από τη βροχόπτωση που αναλογεί σε ποσότητα νερού έξι μηνών κι όμως κράτησε μόλις 6 ώρες.

Την ίδια ώρα, σε άλλο βίντεο του ΕΡΤNews από το Φαληράκι, φαίνονται λουόμενοι και τουρίστες να κάνουν μπάνιο στο Φαληράκι, στο ίδιο σημείο, όπου χωματουργικά μηχανήματα καθαρίζουν την παραλία από φερτά υλικά. Μάλιστα, στη θάλασσα υπάρχει ακόμα λάσπη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε ένα 24ωρο και συγκεκριμένα σε περίπου 6,5 ώρες, από τις 06:30 έως τις 12:50, καταγράφηκαν στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου 202 χιλιοστά βροχής και έπεσε νερό έξι μηνών.

Μάλιστα, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης από την αρχή της χθεσινής ημέρας έως τις 12:50 έφτασε τα 264 χιλιοστά, αποτυπώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στο νησί.

Συνάντηση του δημάρχου Ρόδου με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τις ζημιές

Νωρίτερα, συναντήθηκαν στο δημαρχείο του νησιού ο δήμαρχος, Αλέξανδρος Κολιάδης, και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με αντικείμενο την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, ώστε να προχωρήσει η αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και να προσδιοριστούν οι ανάγκες αποκατάστασης.

Στόχος της συνεργασίας είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς και ο προγραμματισμός των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν.

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