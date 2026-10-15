Τις δραματικές στιγμές, που εκτυλίχθηκαν χθες στον Αρχάγγελο της Ρόδου, με τον 62χρονο, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του, περιέγραψε ο πρόεδρος της κοινότητας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο Χρήστος Ίκουτας είπε ότι το αυτοκίνητο του 62χρονου παρασύρθηκε από χείμαρρο, πιστεύοντας ότι βρισκόταν σε στέρεο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε πέντε λεπτά η βροχόπτωση προκάλεσε τον χείμαρρο που παρέσυρε συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα.

«Ενώ ψάχναμε εδώ στον οικισμό να δούμε τις ζημιές και το τι μπορούμε να κάνουμε, μαθαίνουμε ότι κάτω στα Στεγνά υπάρχει νεκρός. Το ρέμα έρχεται ξαφνικά. Εδώ βρέχει και μπορεί να είναι χαμηλό το νερό, αλλά ξαφνικά μέσα σε πέντε λεπτά, δέκα λεπτά, έρχεται αυτός ο χείμαρρος και παρέσυρε τον άνθρωπο και επειδή φυσούσε νοτιάς τον έβγαλε 150 μέτρα δεξιά. Εκεί νιώθοντας ο άνθρωπος ότι βρήκε στέρεο μέρος, πήγε να βγει από το αυτοκίνητό του για να σωθεί, αλλά προφανώς τα κύματα που ήταν τεράστια, τον χτύπησαν και τον έριξαν είτε στο αυτοκίνητο είτε σε ξύλα πάνω. Σημασία έχει ότι χάθηκε αυτός ο άνθρωπος και είναι πολύ κρίμα», περιέγραψε ο πρόεδρος της κοινότητας για τον άτυχο ξενοδοχοϋπάλληλο.

«Θέλω να τονίσω ότι το ρέμα περνάει μέσα από το δρόμο των Στεγνών. Εκεί έχει ένα μικρό γεφυράκι το οποίο πρέπει να υψωθεί, πρέπει να ψηλώσει για να σταματήσει επιτέλους ο κίνδυνος», τόνισε ο κ. Ίκουτας, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε όλους τους οικείους του εκλιπόντος.