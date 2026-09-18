Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας στον Αλυκανά Ζακύνθου, με τις αρχές να επιχειρούν σε μια μεγάλη ακτίνα της περιοχής χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κάποιο νέο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, Λιμενικό και Πολιτική Προστασία έχουν κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, ερευνώντας δρόμους, παραλίες, δύσβατα σημεία και την περιοχή γύρω από το ρέμα «Τσιρογιάννη», όπου στρέφεται πλέον μεγάλο μέρος των ερευνών.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη εικόνα της γυναίκας καταγράφεται το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, όταν εμφανίστηκε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Στη συνέχεια, κάμερες ασφαλείας από επιχειρήσεις της περιοχής φέρεται να την κατέγραψαν να περπατά στον Αλυκανά μέχρι περίπου τις 10 το πρωί.

Έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

Η μαρτυρία που στρέφει τις έρευνες προς το ρέμα Τσιρογιάννη

Νέα δεδομένα στην υπόθεση έφεραν μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι υποστήριξαν ότι είδαν τη γυναίκα κοντά στο ρέμα «Τσιρογιάννη».

Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν τις αρχές να ενισχύσουν τις έρευνες στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει προκύψει κάποιο αποτέλεσμα.

Ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που φέρεται να την είδε είναι ο Κώστας Κοντός, κάτοικος της περιοχής.

Όπως ανέφερε, μια γυναίκα που ταίριαζε στα χαρακτηριστικά της αγνοούμενης πλησίασε την ιδιοκτησία του και τον ρώτησε για τη διαδρομή.

«Μια γυναίκα ήρθε στην είσοδο και με ρώτησε αν περνάει ο δρόμος απέναντι από το ποτάμι. Της είπα όχι και έφυγε. Τώρα πού πήγε δεν ξέρω. Είχε τα χαρακτηριστικά που μου έδειξαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία αυτή εξετάζεται από τις αρχές, καθώς ενισχύει το ενδεχόμενο η 62χρονη να κινήθηκε προς την περιοχή του ποταμιού.

Με drone θερμικής κάμερας και σκύλο της ΕΜΑΚ οι έρευνες

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν δυνάμεις από το Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών, η 6η ΕΜΑΚ Πατρών με εκπαιδευμένο σκύλο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Λιμεναρχείο και η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Οι ομάδες ερευνούν την περιοχή «σπιθαμή προς σπιθαμή», ενώ σημαντική βοήθεια παρέχει drone με θερμική κάμερα, το οποίο μπορεί να εντοπίσει ανθρώπινη παρουσία ακόμη και σε δύσκολα σημεία.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αλυκανά, Σπύρος Τουρίκης, ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται σε όλη την περιοχή.

«Πήγαμε στη θέση στο ποτάμι που είναι ένα σημείο που μπορεί να πήγε. Τη χάσαμε από την παραλία. Πήρε τον παράδρομο του ποταμού, όπως δείχνουν οι κάμερες των καταστημάτων και των δωματίων και ευελπιστούμε να είναι κάπου εδώ κοντά», δήλωσε.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη περιοχή»

Η προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Μαρία Μουζάκη, υπογράμμισε ότι η περιοχή παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες για τις έρευνες, παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ορεινό σημείο.

«Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλά σημεία», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το σενάριο να βρίσκεται η γυναίκα σε σημείο που δεν έχει ερευνηθεί πλήρως.

«Εάν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσουμε και το υποβρύχιο drone που διαθέτουμε, γιατί υπάρχει μια σκέψη μήπως βρίσκεται εκεί. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», σημείωσε.

Είχε κλείσει εκδρομές αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ

Η 62χρονη είχε ταξιδέψει μόνη της στη Ζάκυνθο για διακοπές και είχε προγραμματίσει δραστηριότητες στο νησί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ξενοδοχείο, είχε κλείσει τρεις εκδρομές για τις ημέρες που απέμεναν μέχρι την αναχώρησή της.

Ωστόσο, το Σάββατο δεν εμφανίστηκε στο σημείο αναχώρησης για την προγραμματισμένη περιήγηση.

«Είχε έρθει μόνη της για διακοπές και μόνη της έκανε και τις περιηγήσεις», ανέφερε η κ. Μουζάκη.

Η απουσία της έγινε αντιληπτή όταν δεν παρουσιάστηκε στο ταξιδιωτικό γραφείο, όμως η επίσημη δήλωση εξαφάνισης έγινε το βράδυ της Τρίτης.

Οι κάμερες και τα τελευταία λεπτά πριν χαθεί το ίχνος της

Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, προσπαθώντας να δημιουργήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε η γυναίκα.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η τελευταία κάμερα που την κατέγραψε την δείχνει να κινείται ανάμεσα σε δύο ξενοδοχεία, με κατεύθυνση προς τη θάλασσα.

Ωστόσο, μαρτυρίες κατοίκων υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να κινήθηκε προς την αντίθετη πλευρά, κοντά στο ρέμα Τσιρογιάννη.

Αυτό το σημείο αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά πεδία ερευνών.

Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση, με την ελπίδα να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα δώσει απαντήσεις για την τύχη της 62χρονης τουρίστριας.