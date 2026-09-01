Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:15 το μεσημέρι σε σχολικό λεωφορείο επί της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου (Ribas), στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.

​Στο σχολικό δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα με ασφάλεια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.